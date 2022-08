Norla Rendsburg 2022: Das erwartet Besucher auf der Landwirtschaftsmesse

Die Landwirtschaftsmesse Norla 2022 steht bevor: In Rendsburg werden vom 1. bis zum 4. September 2022 neben modernen Melkrobotern auch zahlreiche Tiere und ein großes Angebot für Haus- und Gartenbesitzer auf dem Messegelände zu sehen sein.

Moderne Landtechnik ist in diesem Jahr Schwerpunkt der Norla.

Rendsburg. Live-Melkshow, Harvester-Simulator und dazu ein Außengelände mit Zugmaschinen jeder Art: Moderne Landtechnik steht im Fokus der Norla 2022 in Rendsburg. Themen wie erneuerbare Energien, Tierschauen und Produkte für Heim- und Gartenbesitzer runden das Angebot der Landwirtschaftsmesse Norla ab, die in diesem Jahr zu altem Format zurückfinden will.

„Mit 500 Ausstellern erreichen wir wieder die Größe wie vor Corona“, sagt Stephan Gersteuer, Co-Geschäftsführer der Messe in Rendsburg. Darunter etwa 40 neue Betriebe, vor allem aus dem Bereich erneuerbare Energien. Im Angebot seien Produkte aus den Bereichen Windtechnik, Fotovoltaik und Biogas sowohl für Betriebe als auch Endverbraucher. Damit wird die Kapazität des für die Messe Norla reservierten Freigeländes von 13 Hektar nach Veranstalterangaben beinahe ausgeschöpft.

Norla 2022 in Rendsburg: Technisierung erreicht weitere Bereiche der Landwirtschaft

Ein wichtiger Bereich sei zudem die Präzisionslandwirtschaft, wie sie im Ackerbau schon zum guten Ton gehört. Per GPS geführte Maschinen sorgen für eine möglichst exakte Ausbringung der Gülle entlang der Pflanzen, vermindern so die Gefahr von Überdüngung und Geruchsbelästigung. Gezielt eingesetzte Mikroorganismen könnten helfen, den Einsatz schlecht verfügbaren und teuren mineralischen Düngers zu reduzieren.

„Milchviehbetriebe ziehen jetzt nach“, sagt Norla-Geschäftsführer Gersteuer. Melkroboter könnten mittlerweile zusätzlich die Fütterung der Kühe steuern, die Milchleistung aufzeichnen und erlaubten so Rückschlüsse auf den Gesundheitszustand der Tiere. Wie das funktioniert, kann an einem Stand auf dem Freigelände der Landwirtschaftsmesse in Rendsburg live mitverfolgt werden.

Neben dem großen Angebot für Profis will sich die Norla in Rendsburg auch weiter als Messe für Endverbraucher präsentieren. „Bei uns gibt es auch Mähroboter und Kettensägen für den Gartenbedarf“, so Gersteuer. Hinzu kommen etwa ein Aussteller von Mobilheimen aus Nortorf, Heimtierbedarf und ein Anbieter von Schafwolle aus Schleswig-Holstein.

Auf der Messe wird auch ein Simulator eines Forst-Harvesters zu sehen sein. „Besucherinnen und Besucher können sich dort so realistisch wie möglich am Fällen von Bäumen probieren“, sagt Klaus Drescher, ebenfalls Co-Geschäftsführer der Norla-Messe. Daneben informieren auch Organisationen und Betriebe über Studien- und Ausbildungsmöglichkeiten in den grünen Berufen auf der Landwirtschaftsmesse.

Norla Rendsburg: Tiere spielen auch 2022 auf der Landwirtschaftsmesse eine Rolle

Auf dem Vorführring auf dem Norla-Gelände finden Shetlandponyschau (Sonnabend ab 10 Uhr), Fjordpferdetag und Bundesschau des Schleswiger Kaltbluts (beide Sonntag ab 10 Uhr) statt. Kulinarisch geboten werden etwa regionale Gerichte auf dem Bauerntreff in den Messehallen, auf dem Markt in der Gartenanlage und an Ständen. Darunter auch Burger der vor Ort gezeigten Fleischrinder Welsh Black.

Geöffnet ist die Norla 2022 von Donnerstag, 2., bis Sonntag, 4. September, täglich in der Zeit von 9 bis 18 Uhr. Die Tageskarte kostet zehn Euro, ermäßigte Tickets zwischen fünf und acht Euro. Ein Parkplatz schlägt mit drei Euro zu Buche. Tickets für die Norla gibt es in diesem Jahr wieder an der Tageskasse und im Internet, der Veranstalter empfiehlt den Vorabkauf unter www.norla-messe.de.

Eröffnet wird die Landwirtschaftsmesse Norla in Rendsburg am Donnerstag um 9.30 Uhr von Landtagspräsidentin Kristina Herbst (CDU). Da Sitzungswoche im Landtag ist, hat sich weitere Polit-Prominenz erst für das Wochenende angekündigt. Sonnabend wird Ministerpräsident Daniel Günther ebenso erwartet wie Landwirtschaftsminister Werner Schwarz (CDU), vor einem Jahr noch in seiner Funktion als Präsident des Bauernverbandes von Schleswig-Holstein dabei. Am Freitag findet der Landesbauerntag auf dem Norla-Gelände statt.