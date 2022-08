Reinsetzen und vergleichen: Unter diesem Motto lädt das Nortex-Modecenter in Neumünster am 2. und 3. September zur E-Auto-Schau im Großformat ein. Mit knapp 50 Modellen von 19 Automarken ist es mindestens landesweit die größte E-Automesse – und wird nicht erst seit gestern organisiert.

Neumünster. Im Nortex-Modecenter in Neumünster können sich Besucherinnen und Besucher am 2. und 3. September nicht nur mit Textilien einkleiden: An beiden Tagen lädt das Modehaus am Grünen Weg zusammen mit zahlreichen Autohändlern auch zum Probesitzen in Elektroautos ein. Dafür sollten Interessierte ein bisschen Zeit einplanen: Die Autobranche der Region präsentiert an beiden Tagen jeweils von 10 bis 18 Uhr knapp 50 verschiedene Modelle von 19 Automarken – mit rein elektrischem Antrieb und teilweise als Hybridversion.

Die zweitägige Messe auf dem Nortex-Parkplatz ist nach Angaben der Veranstalter die größte ihrer Art im Norden. Mit Blick auf den Besucherzuspruch erwartet Andy Grabowski eine Rekordbeteiligung. „Im vergangenen Jahr strömten mehr als 2000 Interessierte zur Elektro-Auto-Schau“, erklärte der Verkaufsleiter des Modecenters bei der Programmvorstellung. In Sachen Elektromobilität gehört Nortex, das in diesem Jahr das 85-jährige Bestehen feiert, zu Vorreitern im Land. Den Anstoß dazu gab der Einbau einer E-Ladesäule vor neun Jahren.