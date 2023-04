﻿Schallplattenmuseum Nortorf ehrt Bert Kaempfert: Konzert und Ausstellung zum 100. Geburtstag des Ausnahmemusikers

Zu Gast in Nortorf: Die Band „Sultans of Swing“ spielt das Konzert zum 100. Geburtstag von Evergreen-Komponist Bert Kaempfert.

Nortorf. Generationen kennen die Musik von Bert Kaempfert. Der Ausnahmemusiker schrieb Welthits wie „Strangers in the Night“ und „Blue Spanish Eyes“. Am 27. Oktober will die Band „Sultans of Swing“ im Deutschen Schallplattenmuseum in Nortorf im Zuge seines 100. Geburtstags an den Weltklasse-Komponisten Kaempfert erinnern.

Bert Kaempfert gilt als einer der Urväter der Loungemusik, der „Easy-Listening-Songs“. Oder wie er selbst sagte: „Der Musik, die nicht stört.“ Das Schallplattenmuseum will den legendären Bandleader, Musiker und Komponisten mit einem Konzert und einer Sonderausstellung ins Gedächtnis rufen.

Seine Tochter Doris Kaempfert unterstützt das Museum. Nach einer Führung mit Lutz Bertam und Dr. Thomas Perkuhn aus dem Vorstand des Museumsfördervereins, sagte sie jetzt zu, Exponate aus dem Schaffen ihres Vaters für das Vorhaben zur Verfügung zu stellen.

Komponist Bert Kaempfert schrieb Welthits am Brahmsee bei Nortorf

Bert Kaempfert besaß – wie der verstorbene Altbundeskanzler Helmut Schmidt – ein Ferienhaus am Brahmsee. In Warder, nur wenige Kilometer vom heutigen Museumsstandort entfernt, schrieb Kaempfert einige seiner Welthits.

Sänger Frank Sinatra machte Bert Kaempferts „Strangers in the Night“ weltberühmt

Songs wie „Strangers in the Night“ und „Blue Spanish Eyes“ machten Weltstars wie Frank Sinatra und Elvis Presley zu Evergreens. 1961 gelang Kaempfert, was vor ihm kein Deutscher schaffte: Der Song „Wonderland by Night“ erreichte Platz eins der US-Single-Charts.

Konzert „Happy Birthday, Bert Kaempfert“: Für den Auftritt der Band Sultans of Swing am Freitag, 27. Oktober, ab 19 Uhr, Niedernstraße 6, Nortorf, gibt es jetzt online Karten für 20 Euro beim Stadtmarketing Nortorf unter https://stadtmarketing-nortorf.de. Veranstalter ist die Kramer Scheune aus Nortorf.