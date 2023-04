Elvis Presley und Frank Sinatra machten aus Songs von Bert Kaempfert Welthits. Das Deutsche Schallplattenmuseum in Nortorf feiert den 100. Geburtstag des Ausnahmemusikers. Wo es Karten für ein Konzert und eine Ausstellung gibt.

Nortorf. Generationen kennen die Musik von Bert Kaempfert. Der Ausnahmemusiker schrieb Welthits wie „Strangers in the Night“ und „Blue Spanish Eyes“. Am 27. Oktober will die Band „Sultans of Swing“ im Deutschen Schallplattenmuseum in Nortorf im Zuge seines 100. Geburtstags an den Weltklasse-Komponisten Kaempfert erinnern.