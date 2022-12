﻿Nortorf: Michael Friedrich gibt überraschend SPD-Fraktionsvorsitz ab

Schlussstrich: Michael Friedrich hat seinen SPD-Fraktionsvorsitz in der Stadtverordnetenversammlung Nortorf niedergelegt. Er bleibt noch stellvertretender Bürgermeister. Wie geht es ohne ihn weiter?

Nortorf. „Ich scheide mit sofortiger Wirkung aus der SPD-Fraktion aus.“ Die Erklärung von Michael Friedrich kam in der Stadtverordnetenversammlung Nortorf überraschend. Keine Fraktion bezog in der Sitzung Stellung dazu. Auch Tage danach war die SPD noch in der Findungsphase. Warum geht Michael Friedrich diesen Schritt?