﻿Nortorf: Sozialer Wohnungsbau im Neubaugebiet Haferkamp geplant

Zwischen den Einfamilienhäusern am Haferkamp in Nortorf plant die Baugenossenschaft Mittelholstein zwei Mehrfamilienhäuser im sozialen Wohnungsbau. Wann ist Baustart und was kostet das?

Die Baugenossenschaft Mittelholstein baut am Haferkamp: Stefan Binder (rechts) und Wilfried Pahl (links) zeigen Torben Ackermann erste Entwürfe.

Nortorf. Die Baugenossenschaft Mittelholstein (BGM) hat eins der drei Grundstücke im Besitz der Stadt Nortorf im Baugebiet Haferkamp gekauft. Dort sollen zwei Mehrfamilienhäuser als sozialer Wohnungsraum entstehen. BGM-Geschäftsführer Stefan Binder geht von einem Baustart im Herbst 2024 aus.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Neun Millionen Euro nimmt die BGM in die Hand, um auf 3828 Quadratmeter Grundstücksfläche zwei einzeln stehende Gebäude mit insgesamt 27 Wohnungen zu bauen. Das verkündeten die Geschäftsführer Stefan Binder und Wilfried Pahl direkt nach dem Notartermin für den Grundstückskauf mit Bürgermeister Torben Ackermann.

21 Wohnungen entstehen als sozialer Wohnraum im Haferkamp in Nortorf

Im Herbst 2024 will die BGM loslegen. „Wir brauchen ein Jahr Planungszeit“, erläuterte Stefan Binder. Er geht von Gesamtbaukosten von 4500 Euro pro Quadratmeter aus. 21 der 27 Wohnungen sollen nach derzeitigem Stand mit Wohnungsbaufördermitteln vom Land entstehen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Anfang des Jahres wurde die Förderquote für sozialen Wohnungsbau erhöht. „Die Förderquote beträgt 80 Prozent“, erläuterte Binder. In den zwei Häusern soll ein Mix aus 50, 60 und 75 Quadratmeter großen Wohnungen mit unterschiedlichen Grundrissen entstehen. Zwei-, Drei- und Vierzimmerwohnungen sind geplant.

Die Miete pro Quadratmeter beträgt für den geförderten Wohnraum für Mieter mit Wohnberechtigungsschein 6,50 Euro, 8 Euro für Normalverdiener und für die frei finanzierten Wohnungen zwischen 13 und 14 Euro.

Mehrfamilienhäuser in Holzbauweise könnten in Nortorf entstehen

Die BGM prüft, ob die mehrgeschossigen Häuser in Holzbauweise errichtet werden können. „Das ist für uns eine Premiere, die Konstruktion kommt im Land bislang selten vor“, sagt Binder. Geplant sind keine Blocks, sondern Häuser mit zwei Vollgeschossen und einem Staffelgeschoss.

„Wir bauen immer mit hohem Standard,“ erinnert Stefan Binder. Vorzeigeprojekte der BGM entstanden in Kiel im Anscharpark, in Kronshagen wird gerade der Rote Backsteinhof im Zentrum gebaut. Das Ziel lautet auch in Nortorf, ein Vorzeigeprojekt zu entwickeln.

Bürgermeister Torben Ackermann hatte frühzeitig auf die Holzbauweise gedrungen. Seine Argumente: Es ist nachhaltiger und ökologischer. Auch das neue Begegnungszentrum der Stadt am Schülper Weg soll in Holzbauweise entstehen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Baukostenexplosion verzögerte die Bauplanungen in Nortorf

Die Planungen hatten einen langen Vorlauf. In der Stadtverordnetenversammlung gab es seit 2017 den Wunsch nach bezahlbarem Wohnraum. 2021 trat die BGM mit der Stadt in Kontakt. Man habe die Baupreisexplosion abgewartet, erläutert Stefan Binder. „Wir kamen mit der Kostenstruktur nicht mehr hin, es war für die Genossenschaft in der Zeit nicht darstellbar“, erläuterte Binder. Mit den neuen Förderrichtlinien vom Land wurden die Pläne konkret.

Im Haferkamp in Nortorf gibt es drei Flächen für sozialen Wohnungsbau

Im Neubaugebiet Haferkamp hat die Stadt Nortorf auf drei Flächen sozialen Wohnungsbau vorgesehen, berichtet Torben Ackermann. Er hofft, dass weitere Baugenossenschaften Angebote für die 2200 und die 4500 Quadratmeter große Fläche machen.

Lesen Sie auch

Im Fünf-Hektar-Baugebiet wurden 40 Grundstücke für Einfamilienhäuser geplant. Aktuell ist eins in der Rückabwicklung. Bewerben können sich neue Interessenten darauf jedoch nicht. Die Stadt schreibt Interessenten von einer Warteliste zuerst an.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Was schon konkret ist: Für Mehrfamilienhäuser hat die Stadt bereits mit der Abfallwirtschaft Rendsburg-Eckernförde (AWR) Gemeinschaftsmüllbehälter an der Straße geplant, die unterirdisch oder halbunterirdisch gebaut werden, berichtete Bürgermeister Torben Ackermann.