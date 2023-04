﻿Nortorf: So wollen die Spitzenkandidaten das Leben in der Stadt verbessern

Nortorf. Der Seniorenrat der Stadt Nortorf organisierte eine Vorstellungsrunde mit den Spitzenkandidaten der Parteien CDU, SPD, FDP und Grünen, um Wählern die Entscheidung bei der Kommunalwahl 2023 zu erleichtern. 60 Gäste kamen zum dreistündigen Info-Abend in den Alten Landkrug.

Bürgermeister Torben Ackermann umriss, was die Kandidaten überparteilich eint: „Es geht nur mit einem guten Miteinander, nur so kann man etwas für den Ort bewegen.“ Der Seniorenrat hatte für die Kandidierenden Torben Ackermann (CDU), Hans-Carl Jongebloed (FDP), Angelika Bretschneider (Grüne) und Mareike Schlüter (SPD) ein Bündel von Fragen vorbereitet. Ein Auszug aus den Antworten:

Thema: Mehr Sicherheit am Bahnhof und am Bahnübergang an der Hohenwestedter Straße

Am Bahnübergang/Bahnhof Hohenwestedter Straße erfasste im Januar 2022 ein Fernzug eine Jugendliche. Sie starb. Probleme am Bahnhof: Die Bahnsteige liegen versetzt. Es gibt keine Über- oder Unterführung.

Mareike Schlüter: „Dort soll es eine Unterführung für Fußgänger und Radfahrer geben. Das ist allerdings Angelegenheit der Bahn.“

Angelika Bretschneider: „Veränderungen am Bahnhof gehen erst los, wenn wir den Tunnel am zweiten Bahnübergang an der Bargstedter Straße haben.“

Hans-Carl Jongebloed: „Beide Bahnsteige sollten auf gleicher Höhe gebaut werden. Es muss eine Überführung geben mit Fahrstuhl für Fußgänger und Radfahrer.“

Torben Ackermann: „Die Bahn plant am Bahnhof aktuell nichts, weder Unter- noch Überführung. Die Untertunnelung des Bahnübergangs an der Bargstedter Straße wird aktuell geplant. Wir schließen erste Pläne ab. Kosten: Knapp 35 Millionen Euro.“

Thema: Auto abschaffen, kostenlose ÖPNV-Nutzung für Senioren, Bürgerbus und Bestelltaxi

Mareike Schlüter: „Ein Bürgerbus-Konzept, bei dem Ehrenamtliche am Steuer sitzen, ist denkbar. Dass Busse öfter fahren und es mehr Haltestellen gibt, ist nicht darstellbar. Das 49-Euro-Ticket ist eine Möglichkeit, aufs Auto zu verzichten.“

Angelika Bretschneider: „Ich werde mich auf Kreis- und Landesebene dafür einsetzen, dass es für Busse eine halbstündliche Taktung gibt und kleinere Busse eingesetzt werden.“

Hans-Carl Jongebloed: „Ich unterstütze fahrerlose Busse.“

Torben Ackermann: „Im Rendsburger Raum wird ein Transport-On-Demand-System getestet. Das eine schöne Sache. Auch autonom fahrende Busse werden getestet. Ich bin mitgefahren. Es funktioniert.“

Thema: Soziale Vorsorge, Treffpunkte, Gemeindeschwester

Torben Ackermann: „Als Treffpunkte haben wir das Haus der Vereine und Verbände, dort wird mit dem neuen Medienzentrum ein Begegnungsort geschaffen, die Kirche hat mit ihren Angeboten einen prägnanten Standort in der Stadt.

Hans-Carl Jongebloed: „Ich gehe zum Vorlesen in die Kita, das hilft gegen Einsamkeit. Soziale Vorsorge bedarf des Engagements aller.“

Angelika Bretschneider: „Für eine Gemeindeschwester ist Nortorf zu groß. Dafür, dass es als einen neuen Treffpunkt mehr Bänke gibt, die so stehen, dass man miteinander sprechen kann, setze ich mich ein.“

Mareike Schlüter: „Wir könnten uns eine Gemeindeschwester vorstellen, wir wollen die Arbeiterwohlfahrt darin unterstützen.“

Jessica und Henning Sievert (beide 34) gehörten zu den jüngeren Gästen. „Ich finde es total richtig und wichtig, mal hier in den Dialog zu kommen, Bürger anzuhören“, resümierte Jessica Sievert. Auch der Seniorenratsvorsitzende Manfred Richter zeigte sich zufrieden. „Die Gäste haben gute Fragen zur Stadtentwicklung gestellt, solche Abende sind viel zu selten.“