﻿Nortorf: Wie man Stadtgeschichte so erzählt, dass sie spannend wird

Nortorf. Wie viele Bäcker gab es früher in Nortorf? Wo stand das alte Rathaus, wo lebte die Autorin Thusnelda Kühl? Antworten dazu gibt es bislang nur im Stadtarchiv. Eine Projektgruppe will jetzt Stadtgeschichte mitten in die Stadt holen. Mit QR-Codes, über die historische Fakten und Anekdoten abrufbar sind. Name der Info-Punkte: „Kulturhaltestellen in Nortorf“.

„Neueinsteiger sind bei der Gruppe „Kulturhaltestellen in Nortorf“ willkommen“, lädt Projektkoordinatorin Viktoriana Kostov ein. Das nächste Treffen: Mittwoch, 25. Mai, 18 Uhr, Ratssaal, Amtsverwaltung, Niedernstraße 6, Nortorf. Infos unter der E-Mail vicky@kostov.de

17 Stationen für die digitale Stadtführung sind in Nortorf geplant

Die Kulturhaltestellen wurden über das kreisweite Projekt Kreiskultur initiiert. Johanna Hänsel und Rike Bill unterstützen als Mitarbeiterinnen der Kreiskultur die Nortorfer bei der Umsetzung. Das Projekt Kreiskultur ist ein Zusammenschluss von kulturellen Institutionen aus Rendsburg. Es initiiert und begleitet in Dörfern und Städten Projekte, mit denen die Attraktivität und das kulturelle Leben gestärkt werden sollen.

Das Konzept für die digitale Stadtführung steht seit März. An 17 Punkten soll es QR Codes mit abwechslungsreich gestalteten Infos zur Stadtgeschichte geben: Texte, Fotos, Zeitzeugen-Interviews zum Zuhören und kurze Videoclips zum Anschauen. Dazu eine Webseite. Das Ziel der Kulturhaltestellen: Langfristige Wissensvermittlung. Und: „Wir haben viel zu zeigen“, sagt Viktoriana Kostov. „Wir sind keine Schlafstadt.“

Zu den Stationen zählen unter anderem das alte Rathaus an der Poststraße, das Pastorat, das Geschäft Arko, das seine erste Filiale in Nortorf hatte, und die Kieler Straße als ehemaliger Standort von Glaserei, Sattlerei, Malerbetrieb und Blumenladen. Bekannte Persönlichkeiten, Stadtgründung, Kunst, Industrie, Handwerk, Vereine und Architektur zählen zu den Themen.

„Wir brauchen mehr Manpower für die Kulturhaltestellen in Nortorf“

Im Moment machen ein gutes Dutzend Menschen mit. „Es wird noch mehr Manpower gebraucht“, wirbt Rike Bill. Fachleute, die Texte schreiben, Videoclips drehen oder die Webseite bauen. Zeitzeugen, die Geschichten von damals erzählen. Laien-Schauspieler, die in historischen Kostümen kurze Szenen nachstellen. „Es gibt Hilfestellung“, erklärt sie. Den Arbeitseinsatz kann jeder und jede selbst bestimmen: „So viel, wie man beitragen kann“, betont Viktoriana Kostov.

Die QR Codes sollen an Häusern angebracht oder auf Stelen davor montiert werden. Der Server der Landesmuseen Schleswig-Holstein kann als Datenspeicher genutzt werden, berichtet Johanna Hänel: „Eine Domain für die Webseite ist bereits gesichert.“

So sah Nortorf einmal aus: Das alte Rathaus (rechts) und ein Blick in die Poststraße. © Quelle: Achim Droege

Stefan Döbbel aus der Projektgruppe zeigte auf seinem Ipad: „Ich hab mir das alte Rathaus vorgenommen.“ Alte Bilder und neue zum Vergleich, dazu Infos über das alte Gebäude hat er bei Stadtarchivarin Frauke Hildebrandt zusammengestellt. Und dazu noch einen Fun Fact, eine erstaunliche Information: Vor Jahrzehnten hatte die Stadtverwaltung gerade 15 Mitarbeiter.

