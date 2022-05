Nortorfer Stadtmanager starten mit Konzertreihe

Das Wir-Gefühl in Nortorf stärken, Bürgern etwas bieten und Tourismus ankurbeln – das neue Stadtmarketingteam hat sich viel vorgenommen. Womit die Stadtmanager starten.

Nortorf.Aus Tine Rothhardt, Robert Filipovic und Jan Westphal besteht das Team, das ab sofort beim Verein Stadtmarketing in Nortorf das Heft in der Hand hat. Die drei stellen sich mit einer Konzertreihe in der Stadt vor. Ab dem 16. Juni gibt es alle zwei Wochen Live-Musik auf dem Markt.

Das Aufgabenheft des Marketingtrios ist randvoll. Am Wichtigsten war den Dreien: „Das Wir-Gefühl in der Stadt stärken“, sagt Jan Westphal. Zweieinhalb Jahre lag das Kulturleben wegen Corona brach. Mit dem „Musiksommer Nortorf 22“ auf dem Markt wollen die Stadtmanager einen Treffpunkt schaffen.