﻿Nortorfer Tafel: Die Spendenbereitschaft ist größer denn je

Die Freude über die Spenden der Menschen aus Nortorf steht Ingrid Fehrle von der Tafel ins Gesicht geschrieben. Noch mehr Lebensmittel als in Vorjahren bekam die Institution für Bedürftige.

Das glückliche Lächeln von Ingrid Fehrle von der Nortorfer Tafel der Awo zeigt: Die Spendenbereitschaft ist in diesem Jahr größer denn je.

Nortorf. Großzügig – das trifft in diesem Jahr für das Ausmaß der Lebensmittelspenden der Menschen aus Nortorf und Umgebung an die Nortorfer Tafel zu. Regale und Kühltruhen sind randvoll, Gemüse und Obst ist in Kisten zu Bergen gestapelt. Selbst der Vorratskeller ist bestens gefüllt. „Wir können uns glücklich schätzen“, sagt Ingrid Fehrle von der Tafel. Im Moment kann die Institution aus dem Vollen schöpfen.

„Ich glaube, so viele Spenden wie dieses Jahr hatten wir noch nie“, schätzt die langjährige Leiterin der Nortorfer Tafel von der Arbeiterwohlfahrt (Awo). Die Freude über die erkennbar gestiegene Spendenbereitschaft ist ihr anzusehen. Sie führt die Zahl der gespendeten Lebensmittel auf Werbung in den Medien für die Tafeln zurück.

Trotz oder gerade wegen gestiegener Lebensmittelpreise stecken aktuell deutlich mehr Einkäuferinnen und Einkäufer Lebensmittelgeschenke in die Spendenboxen der Tafel bei Famila in Nortorf. „Am Sonnabend sind wir zweimal extra zum Leeren hingefahren“, erzählt Ingrid Fehrle.

Was wird der Tafel gespendet?

Ein Supermarkt aus Felde gab 200 mit Grundnahrungsmitteln und Kaffee vollgepackte Tüten ab, die Kundinnen und Kunden für jeweils fünf Euro gespendet hatten. Eine Frau aus Gnutz brachte Dutzende Gläser mit selbst gekochter Marmelade vorbei. Kinderbücher, Duschgel und Weihnachtsschokolade gehören ebenfalls dazu, 2021 sogar handgemachte Wildleberwurst.

Die Tafel bekommt außerdem Geldspenden von Hochzeiten und Trauerfeiern. „Das Geld verwenden wir, um Lebensmittel dazuzukaufen, wenn es knapp ist“, berichtet Ingrid Fehrle. Sie appelliert an die Spenderinnen und Spender, auch nach Weihnachten am Ball zu bleiben. Die gut gefüllten Regale sind eine Momentaufnahme.

Aktuell heißt es für die ehrenamtlichen Fahrer: kostenloses Muskeltraining für die gute Sache. Rund eine Tonne Lebensmittel bewegen die drei Fahrer des Sammeltransporters. „Wir packen ein, wir packen aus, wir sortieren, da kommt was zusammen“, erzählt einer der Fahrer.

Wer bekommt Lebensmittel von der Tafel?

Familien, Singles und Paare kommen zur Ausgabestelle am Schülper Weg 3. Rund 50 Partien Lebensmittel gibt die Tafel jeweils an den zwei Öffnungstagen pro Woche aus.

Die Zahl der bedürftigen Familien ist höher als die Zahl der Lebensmittelpartien. Im Oktober gab es eine Ausgabebegrenzung. Sie wird voraussichtlich im Januar gelockert, kündigt Ingrid Fehrle an. Grund ist die gute Vorratslage. Für Familien, die nicht bei der Ausgabe dabei sind, gibt es aktuell Einkaufsgutscheine.

200 Kinder gehören zu den Bedürftigen

Rund 200 Kinder sind in Nortorf und im Amt Nortorfer Land von Armut betroffen. „Es gibt Familien mit vier, sechs oder acht Kindern“, weiß Ingrid Fehrle. Seit Beginn des Ukraine-Krieges sind auch Flüchtlinge aus der Ukraine dabei, die Zahl habe zugenommen. Für Flüchtlinge, die in der Region untergekommen sind, sei es wegen schlechter ÖPNV-Verbindungen oft schwer, zur Tafel zu kommen, sagt Ingrid Fehrle. Manchmal fahren die Vermieter die Ukrainer. „Wir haben eine Helferin, die sie in der Landessprache ansprechen kann.“