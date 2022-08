﻿NS-Funktionäre: Welche Rolle Eckernförder Bürgermeister und Landräte spielten

Der Gedenkstein auf dem Petersberg erinnert an die Opfer der NS-Herrschaft und des Kapp-Putsches in Eckernförde.

Eckernförde. Die Nürnberger Prozesse ab Ende 1945 richteten über die Größen der Diktatur der Nationalsozialisten. Auf regionaler Ebene machte so mancher glühende NS-Anhänger nach Kriegsende in der neuen Bundesrepublik wieder Karriere. Die Heimatgemeinschaft Eckernförde und der Runde Tisch gegen Rechts laden für Sonnabend, 27. August, zu einem Vortrag über „Bürgermeister und Landräte in Eckernförde vor und nach 1945“ ein.

Sie hießen Wilhelm Sievers, Helmut Lemke, Walter Alnor, Peter Matthiesen und Walter Mentzel. Allen gemein ist, dass sie das Kriegsende schadlos überstanden haben – trotz ihrer Funktionen und Aktivitäten im Dienste der Nationalsozialisten. Als fachkundiger Referent des Abends will der an der Universität Bremen lehrende Historiker Dr. Lukas Grawe die erstaunlichen Lebensläufe dieser Bürgermeister und Landräte in einer Zeit des Umbruchs aufzeigen.

NS-Funktionäre in Eckernförde: Vom NS-Redner zum Ministerpräsidenten

Beispiel Helmut Lemke: Als Eckernförder Bürgermeister in den Jahren 1933 bis 1937 hatte sich Lemke als strammer NS-Redner hervorgetan und war NSDAP-Mitglied seit 1931. Das hinderte ihn nicht daran, im Nachkriegsdeutschland politische Karriere zu machen. Lemke wurde Kultusminister, Innenminister und Ministerpräsident des Landes Schleswig-Holstein. Weniger bekannt ist die Rolle seines Vorgängers im Eckernförder Rathaus.

Wilhelm Sievers übte das Amt in der Phase der Machtfestigung der NSDAP bis Mai 1933 aus. In seine Zeit fällt unter anderem der Sturm auf das Eckernförder Gewerkschaftshaus durch SA und SS im Jahr 1932, bei dem zwei Gewerkschafter ums Leben kamen. Ab März 1933 folgten zahlreiche Hausdurchsuchungen bei Gewerkschaftern, Sozialdemokraten und Kommunisten. Vorläufiger Höhepunkt der Repressalien war eine große Verhaftungswelle am 6. April 1933 durch SA-„Hilfspolizisten“ in Begleitung kommunaler Polizeibeamter.

Walther Mentzel war in den letzten Monaten des Zweiten Weltkrieges Landrat im Kreis Eckernförde. Später setzte er für die CDU sein politisches Engagement in Land und Kreis fort. © Quelle: privat

Wie Lemke setzte auch Sievers nach dem Ende der NS-Herrschaft seine politische Karriere fort. Sievers fungierte von 1955 bis 1959 als Kieler Stadtpräsident. Ähnliches gelang den Landräten des früheren Kreises Eckernförde, Walter Alnor, Peter Matthiessen und Walther Mentzel. Alle drei hatten laut Grawe anscheinend gute Kontakte zum damaligen NS-Gauleiter Hinrich Lohse, der das heute landeseigene Versuchsgut Lindhof besaß. Nach Lohses Ernennung zum Reichskommissar Ost wurden sie als „zuverlässige Vollstrecker“ in maßgebliche Positionen der Zivilverwaltung in Estland und Lettland berufen.

Grawe ist wesentlicher Mitautor der vom Kreistag vor einigen Jahren in Auftrag gegebenen, viel beachteten Studie über die NS-Vergangenheit der Landräte der Altkreise Rendsburg und Eckernförde. Sein Vortrag wird in zwei Blöcken von jeweils 30 bis 40 Minuten, unterbrochen durch eine Pause, laufen.

"Bürgermeister und Landräte in Eckernförde vor und nach 1945", Sonnabend, 27. August, ab 19 Uhr, St.-Nicolai-Kirche in Eckernförde.