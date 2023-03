﻿Eckernförde: Hier ist kein Betreuungsangebot für Obdachlose gewünscht

Auf der Sitzung des Sozialausschusses am Dienstagabend debattierten die Ratsmitglieder über eine sozialdienstliche Betreuung von Obdachlosen in Eckernförde. Das Ergebnis der Prüfung überrascht.

Eckernförde. Bei der Sitzung des Sozialausschusses in Eckernförde am Dienstag, 14. März, wurde über die sozialdienstliche und -pädagogische Betreuung in den Eckernförder Obdachlosenunterkünften debattiert. Vorangegangen war ein Antrag der CDU und der unabhängigen Ratsfrau Doris Rautenberg im Jahr 2019. Darin wurde eine Prüfung einer solchen Betreuung gefordert. „Aufgrund der Aufgabendichte während der Pandemie war es leider nicht möglich, diesen Auftrag weiterzuführen“, erklärte Stefan Nimmrich, Leiter des Sozialamtes Eckernförde. Mittlerweile habe man sich jedoch mit den Bewohnenden der Unterkünfte auseinandergesetzt und sei zu dem Ergebnis gekommen, dass zurzeit eine Betreuung weder erforderlich noch erwünscht sei, so Nimmrich.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Zurzeit werden die Bewohnenden vom Rathaus betreut. Hier müssen sie sich sowieso regelmäßig melden“, erklärt Nimmrich. „In diesem Zuge boten wir einem Paar, das schon länger in einer Obdachlosenunterkunft wohnt, einen Umzug in eine barrierefreie Wohnung an. Dieses Angebot wurde jedoch abgelehnt.“ Nimmrich erklärte damit die fehlende Notwendigkeit einer Betreuung in den Eckernförder Obdachlosenunterkünften. „Falls in Zukunft Bedarf entstehen sollte, wird die Verwaltung entsprechende Maßnahmen vorbereiten und der Politik zur Beratung vorlegen.“

Wünsche der Bewohner der Obdachlosenunterkunft angehört

Die unabhängige Ratsfrau Rautenberg zeigte sich positiv überrascht über diese Erkenntnisse. „Dass es doch schon so viele Möglichkeiten gibt, finde ich toll. Man kann aber natürlich auch keinen Menschen zu seinem Glück zwingen.“ Nach Mitteilungsvorlage der Stadt Eckernförde zum Sozialausschuss würden sich rund 25 Menschen in den Obdachlosenunterkünften in Eckernförde aufhalten, zehn davon schon mehr als zehn Jahre.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Diese Dauerbewohner hätten sich bewusst für diese Wohnform entschieden und würden keine Veränderungswünsche äußern, lautet es in der Mitteilungsvorlage. „Es scheint schon alles mögliche an Angeboten zu geben – entweder werden sie angenommen oder nicht“, so Rautenberg.

Neue Obdachlosenunterkünfte in Eckernförde für nächste Legislaturperiode geplant

Der Vorsitzende des Sozialausschusses, Heinz-Michael Kornath (CDU), ergänzte, dass sich in der nächsten Legislaturperiode um neue Obdachlosenunterkünfte gekümmert werden müsse. Neben der Beratung über die Betreuung von Obdachlosen wurde auf der Sitzung des Sozialausschusses auch über den Antrag zur Übertragung der Trägerschaft für die neue Kindertageseinrichtung am Standort Schiefkoppel II abgestimmt. Dieser wurde einstimmig angenommen.

Lesen Sie auch

Darüber hinaus luden die Ratsmitglieder die Leitungen der örtlichen Kindertagesstätten zur Vorstellung ein. Außerdem war Achim Holzhäuser, Teamleiter im Bereich Leistungen im Jobcenter Rendsburg, zu Gast, der den Ratsfrauen und -herren eine Präsentation zum Thema Bürgergeld vorstellte.