﻿Obstbaumpflegeschnitt-Lehrgang im Naturpark Aukrug

Aukrug. Damit das Obst an den Bäumen auch gut wächst und gedeiht, müssen die Obstbäume entsprechend gepflegt werden. Der richtige Obstbaumpflegeschnitt ist dabei das A und O und daher veranstaltet der Naturpark Aukrug am Sonnabend, 11. Februar, und am Sonnabend, 18. Februar, in Nindorf, jeweils ab 10 Uhr, einen Obstbaumpflegeschnitt-Lehrgang.

Diese Lehrgänge sind quasi eine Ergänzung zum Projekt „Obstbäume für Gemeinden“ und werden daher auch vom Naturpark Aukrug angeboten. Diese Lehrgänge richten sich an Bewohner und Bewohnerinnen des Naturpark Aukrug, die ihr Wissen um den richtigen Obstbaumschnitt vertiefen und oder neu erlernen möchten.

Erst Theorie, dann eine praktische Einheit im Naturpark Aukrug

Der Vormittag beginnt mit einer theoretischen Einheit, bei der grundsätzliches Wissen und Informationen rund um den Obstbaumpflegeschnitt vermittelt werden. Im Anschluss gibt es Gelegenheit an einer älteren Streuobstwiese unter fachkundiger Anleitung die Theorie in die Praxis umzusetzen.

Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen sollten wetterangepasste Kleidung und festes Schuhwerk mitbringen, aber auch eine scharfe Garten- oder Rosenschere. Des Weiteren werden Schreibunterlagen für Notizen benötigt. Zugelassen werden für jede Veranstaltung jeweils bis zu 15 Teilnehmer.

Obstbaumschnitt-Lehrgang ist kostenfrei durch Förderung

Durch eine Förderung des MEKUN, Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur des Landes Schleswig-Holstein, kann der Lehrgang durch den Naturpark Aukrug kostenfrei angeboten werden.

Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl wird um schnelle und verbindliche Anmeldung mit Nennung der Kontaktdaten und des Wunschtermins unter E-Mail an info@naturpark-aukrug.com gebeten. Die zugelassenen Teilnehmer werden zirka eine Woche vor der Veranstaltung informiert.