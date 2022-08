﻿Öffentliche Toiletten in Eckernförde: Darum gibt es jetzt Unisex-WCs

Am Strand von Eckernförde teilen sich Gäste aller Geschlechter seit Kurzem die sanitären Anlagen. Die Touristiker dort haben WCs zu Unisex-Toiletten umgewidmet. Der Anlass für die All-Gender-Toiletten liegt gar nicht so lange zurück.

Eckernförde. Die Eckernförde Touristik und Marketing GmbH (ETMG) hat mehrere Toiletten am Hauptstrand von Eckernförde zu Unisex-Toiletten umgebaut beziehungsweise umgewidmet. So stehen an den stillen Örtchen am Meerwasserwellenbad sowie an der DLRG-Hauptwache Schilder mit der Aufschrift „Toilette für alle“. Zudem zeigen Piktogramme, dass diese WCs von Frauen, Männern, Diversen und auch Rollstuhlfahrern genutzt werden können. Die meisten Strandbesucher haben damit offenbar kein Problem.

So wie Albert Allerdings, der mit seiner Frau in diesen Tagen Urlaub im Norden macht. „Wir haben kein Problem mit diesen neuen Unisex-Toiletten hier in Eckernförde“, sagt der Fahrradtourist aus Bielefeld. „Im ersten Moment war es etwas ungewöhnlich, aber es gibt wirklich wichtigere Dinge.“ So sei es für einen erholsamen Urlaub zum Beispiel entscheidender, dass die Strände sauber und sicher sind, unterstreicht Allerdings.