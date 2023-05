﻿Schwedeneck: Arbeiten für Knotenpunkt Surendorf sollen bald starten

Schwedeneck. Es hat deutlich länger gedauert als erwartet, aber demnächst sollen in Schwedeneck die Arbeiten für den neuen zentralen Knotenpunkt beginnen. Er ist seit der ÖPNV-Reform vom Januar 2021 ein wichtiger Bestandteil im Verkehrskonzept des Kreises Rendsburg-Eckernförde.

Warum ging es bei der Neuordnung des ÖPNV?

Der Kreis Rendsburg-Eckernförde setzte beim 2021 eingeführten Integralen Taktfahrplan darauf, „mit den zur Verfügung stehenden Fahrzeugen ein Maximum an zuverlässigen Verbindungen anbieten zu können“. Daher fahren die Buslinien seither im Takt: Sie sind regelmäßig zu jeder Stunde zur selben Minute an derselben Haltestelle. Soweit möglich, wurde das System auch auf Ankunfts- und Abfahrtzeiten der Bahn ausgerichtet. Ziel war eine größtmögliche Verknüpfung aller Verkehrsträger, um einen Umstieg in fast alle Richtungen zu ermöglichen.

Wie verlief die Umstellung?

Es gab durchaus Anlaufschwierigkeiten. Nicht alles lief am Anfang glatt. Unter anderem waren auch Fahrschüler betroffen, die zum Beispiel beim Buswechsel lange Wartezeiten hatten. Und immer noch rollen sogenannte Geisterbusse mit maximal zwei Fahrgästen durch den Kreis. Daher plant der Kreis zurzeit eine Verschlankung des Angebots am Abend und am Wochenende.

Welche Rolle spielt Surendorf in dem Konzept?

Der Ortsteil Surendorf in Schwedeneck ist einer von 17 sogenannten Knotenpunkten im Kreis Rendsburg-Eckernförde und damit ein zentraler Bestandteil des Taktfahrplans. Knotenpunkte sind Orte, an denen sich Bus- und Bahnlinien treffen und das Umsteigen zwischen den verschiedenen Linien ermöglichen. Auch die anderen 16 Knoten sind seit 2021 im Betrieb.

Was fehlt dann noch in Schwedeneck?

Eigentlich hatte die Gemeinde gehofft, dass die zentrale Umsteigestation mit viel Service in Schwedeneck für den ÖPNV in Surendorf rasch nach Einführung des neuen Fahrplans entstehen könnte. Sie ist auf der sogenannten Dorfwiese neben dem Supermarkt geplant. Doch zweineinhalb Jahre später sorgen dort nur die gelben Blüten des Löwenzahns für ein freundliches Bild.

Geprägt von provisorischer Nutzung: das Areal an der Eckernförder Straße/Ecke Seestraße. © Quelle: Kerstin von Schmidt-Phiseldeck

Woran liegt die Verzögerung?

Dem Bürgermeister zufolge ließen die Förderbescheide für das Projekt lange auf sich warten – und ohne die konnte der Umbau nicht starten. Der Kreis hatte das wiederum damit begründet, dass die beantragte Fördersumme für Surendorf zur barrierefreien Gestaltung von Haltestellen „deutlich“ über dem vorgesehenen Maximalbetrag von 30 000 Euro gelegen habe. Daher habe erst der zuständige Fachausschuss darüber beraten müssen.

Was soll der Umbau kosten?

Die Gesamtkosten belaufen sich auf etwa 715 000 Euro, erklärt Bürgermeister Sönke-Peter Paulsen. Nach Abzug der Förderung müsste die Gemeinde einen Anteil von etwa 385 000 Euro tragen.

Was soll am Knotenpunkt Surendorf entstehen?

Unter anderem soll hier ein neues Wartehäuschen statt der kleinen Holzhütte auf der nördlichen Seite der Eckerförder Straße entstehen. Auch das E-mobile Carsharing mit dem Dörpsmobil wird hier seinen gut vernetzten Anlaufpunkt bekommen. Ladesäulen sowie Stellplätze sind ebenfalls vorgesehen. Radelnde sollen hier künftig eine Servicestation finden. Sitzgelegenheiten sind ebenfalls geplant.

Wann soll es losgehen mit den Arbeiten?

Es gibt immer noch keinen genauen Termin, Start soll nun aber wohl noch im Mai sein, hofft der Bürgermeister von Schwedeneck.