Bildung

Die Zahl der Schülerinnen und Schüler in Schleswig-Holstein, die Russisch lernen, sinkt seit Jahren in Schleswig-Holstein. Der Krieg in der Ukraine sorgt wider Erwarten nicht für weniger Interesse an der Sprache, sondern dem Fach könnte das mehr Zulauf bescheren.