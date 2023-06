﻿Offene Jugendarbeit in Rendsburg: Kritik an neuem Konzept

Rendsburg. „Ich stehe hier als Fachkraft und Vertreterin vieler enttäuschter Kinder und Jugendlicher, die ihre langjährigen Bezugspersonen verabschieden müssen“, sagte Andrea Wieczorek, Sozialarbeiterin und Trägervertreterin der Brücke Rendsburg-Eckernförde, am Mittwoch im Ausschuss für Bildung, Kultur, Sport und Soziales. Sie wischt sich eine Träne aus dem Gesicht. „Wir haben Beziehungsabbrüche.“

Ihre Kritik entzündet sich an der Entscheidung der Kommunalpolitik, dass künftig nur noch ein Träger die offene Kinder- und Jugendarbeit in Rendsburg betreuen wird. Das Diakonische Werk Rendsburg-Eckernförde hat die Ausschreibung gewonnen und wird die Arbeit fortführen. Der Jugendtreff der Brücke in Mastbrook und die Jugendarbeit von Check4 müssen schließen.

Offene Jugendarbeit in Rendsburg: Kritik an fehlender Pluralität

Es sei bei der Entscheidung nicht um einzelne Träger gegangen, sondern man habe das große Ganze im Blick gehabt, sagte Saskia Bruhn, Vorsitzende des Ausschusses für Bildung, Kultur, Sport und Soziales. Es habe Konkurrenz gegeben, als verschiedene Träger vor Ort waren. „Das Ziel des neuen Konzepts ist, die Stadtteile besser zu vernetzen.“

Andrea Wieczorek sieht die Vergabe an nur einen Träger jedoch kritisch: „Der Beschluss, die Trägervielfalt aufzugeben, ist ein schwieriges Signal.“ Die offene Kinder- und Jugendarbeit sei beim Diakonischen Werk in guten Händen, aber als Sozialarbeiterin habe sie „Angst vor dem Sommer“. Das Diakonische Werk ist zwar ab 1. Juli Träger der offenen Kinder- und Jugendarbeit in Rendsburg, muss aber erst Angebote aufbauen.

„Die jungen Leute wissen gerade noch nicht, wo sie hinsollen, weil die Strukturen noch nicht geschaffen sind“, sagt Oliver Küther, Leiter von Check4. Freitag, 23. Juni, sei der letzte Tag von Check4 gewesen, danach hätten die Mitarbeitenden die Räume leer geräumt – auch Jugendliche hätten dabei geholfen. „Wir haben das Ende alle noch gar nicht realisiert“, sagt er.

Das ist das Konzept des Diakonischen Werks Rendsburg-Eckernförde

Während Oliver Küther und Andrea Wieczorek das Ende ihrer offenen Kinder- und Jugendarbeit bedauerten, stellte das Diakonische Werk am Mittwoch im Sozialausschuss seine Pläne vor. Es ist ein Konzept mit dem Europaforum als Zentrum geplant. „Wir sind in ganz Rendsburg unterwegs, quartiersübergreifend“, sagte Dunja Gander, Bereichsleiterin Schule und offene Jugendarbeit des Diakonischen Werks.

In Rendsburg-Ost mit der Schleife und der Parksiedlung solle zum Beispiel der Schwerpunkt auf der aufsuchenden Jugendarbeit liegen. „Wir sammeln die Jugendlichen ein“, sagte Dunja Gander. „Innovativ“ seien die Pläne für Rendsburg-Süd, weil der Stadtteil bisher noch gar nicht bespielt worden sei und man am Gerhardshain auf Erlebnispädagogik setzen wolle.

Jugendangebot in Rendsburg-Mastbrook soll bestehen bleiben

In Mastbrook solle das Angebot fortgeführt werden, aber zuerst müssten die Räume übergeben werden. „Es war schwierig, stationäre Standorte zeitnah zur Verfügung zu stellen“, sagte Dunja Gander.

„Die Diakonie-Familie wird größer werden“, sagte Cheyenne Ehrenberg, die im Europaforum in der Jugendarbeit tätig ist. Sie freue sich, künftig in zusätzlichen Räumen auch neue Aktivitäten anbieten zu können.

KN