﻿Oldenhütten: Wie ein Lohnunternehmen in die Zukunft geht

WM in Schönhagen an der Ostsee

WM in Schönhagen an der Ostsee

John Rapaglia ist Weltmeister in etwas, das vermutlich jeder schon einmal an Seen oder Meeren gemacht hat: Steine über das Wasser hüpfen lassen. Bald findet die Ditsch-WM in Schönhagen statt, John will wieder antreten. Er verrät, was Werfer und Steine können müssen.