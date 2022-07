Die Motorsportfreunde Kiel nehmen mit drei Teams aus der Landeshauptstadt und Rumohr an der Wiederauflage der legendären Olympia-Rallye von 1972 teil. Für die Ausfahrt von Kiel nach München wurden extra drei Oldtimer umgebaut. Nun können Sie den Start am 8. August kaum noch erwarten.

Kiel/Rumohr. Sechs Etappen und 2100 Kilometer von Kiel nach München: Die Neuauflage der Olympia-Rallye ’72 wird die längste Ausfahrt im bisherigen Leben der Motorsportfreunde Kiel. Anders als im Original ist das Revival jedoch kein Rennen auf Bestzeit, sondern eine sogenannte Gleichmäßigkeitsfahrt auf öffentlichen Straßen. Allein die Distanz macht die Rallye trotzdem zu einer Herausforderung für Mensch und historisches Material. So viel Arbeit wie die Männer aus Kiel und Rumohr dürften sich jedoch nur die wenigsten der 197 teilnehmenden Teams gemacht haben: Sie haben drei Fahrzeuge extra für die Rallye auf- oder umgebaut.

„Als ich von der Rallye gehört habe, wollte ich unbedingt mit einem Modell teilnehmen, das so bereits 1972 mitgefahren sein könnte“, sagt Ralph Schult. In Belgien wurde der 59-Jährige aus Rumohr fündig. Ein Opel Ascona A, passenderweise Baujahr ’72, der jahrelang in einer Scheune gestanden hat. In acht Monaten baute der Toningenieur den Wagen mit Unterstützung der Motorsportfreunde Kiel zu einem originalgetreuen Rennwagen auf, heutiger Wert laut Gutachten 26 000 Euro. „Reingesteckt habe ich vermutlich noch mehr“, sagt er. Als Beifahrer wird er von Chris Gnutzmann (29) unterstützt, der sonst auf einem Fiat 500 Abarth selbst Rallye fährt.