﻿Open Air Eckernförde: Die dramatischen Tage vor dem Bühnen-Aufbau

Eckernförde. Als am Wochenende Tausende Menschen ausgelassen die Open-Air-Konzerte am Südstrand feierten, ahnten sie nicht, dass im Vorfeld der Bühnenaufbau in Gefahr war. Die Firma Contzept Veranstaltungstechnik war Ende Juni vom Brand eines Reifenlagers in Melsdorf betroffen. Um ein Haar hätte die Bühne nicht genutzt werden können.

„Über die vergangenen zehn Tage könnte ich ein Buch schreiben“, sagt André Zettner, Inhaber von Contzept. Der Schock nach dem Brand des Reifenlagers: Durch Ruß und Rauch wurde auch ein Teil der Halle des benachbarten Veranstaltungstechnikers in Mitleidenschaft gezogen. Der Gutachter des Versicherers stellte fest, dass das Material mit Schadstoffen kontaminiert war. Schnell war klar, dass diese Teile nicht in Betrieb genommen werden durften. Gleichzeitig stand in wenigen Tagen das erste Eckernförder Open Air mit Jan Delay bevor.

Sonderschichten für die Brandsanierer vor Konzert in Eckernförde

Was also tun? „In unserer Branche hängen ganze Existenzen von der Bühnentechnik ab“, sagt Zettner. Da könne man nicht drei Tage vorher alles absagen. Die Firma selbst ist zwar versichert, doch der Veranstalter wäre in Schwierigkeiten geraten. Zettner handelte. Kurzfristig wurde eine Spezialreinigungsfirma engagiert, die eine Schleuse zwischen dem betroffenen und sauberen Teil der Firmenhalle installierte. Hier reinigten dann mehr als 20 Brandsanierer in Sonderschichten jedes noch so kleine Kabel.

Technik, die sich nicht so einfach reinigen ließ, karrte Zettner per Kurier in einer Nacht- und Nebel-Aktion von einem Spezialverleiher aus Dortmund heran. Das gereinigte, aber bunt gemischte Material wurde anschließend in der Kieler Wunderino-Arena zwischengelagert, wo es sortiert und auf Lkw verladen wurde. Glück für den Veranstaltungstechniker: Die Bühne selbst lagerte zum Zeitpunkt des Brandes noch auf Sattelzügen von der Kieler Woche und war nicht direkt betroffen.

Südstrand-Open-Air Eckernförde: Auch der Veranstalter hatte einen Plan B

Als Jan Delay am Freitag in Eckernförde die Rampe betrat, lag bereits ein Marathon hinter den Bühnenbauern. Von Montag auf Dienstag wurde geputzt, am Mittwoch sortiert und am Donnerstag aufgebaut. Dann machte Zettner drei Kreuze. Auch Veranstalter Daniel Spinler von Baltic Eventmanagement war nicht untätig geblieben. „Als ich von dem Brand hörte, war klar: Wir brauchen einen Plan B“, sagt er.

So rief er präventiv einen Geschäftspartner in Stuttgart an, der sich darauf vorbereitete, eine große Bühne mit Lkws an die Ostsee zu transportieren. Laut Spinler habe man bei Problemen immer noch eine Lösung gefunden. „Es ist bei mir noch nicht passiert, dass ein Konzert aus technischen Gründen ausfallen musste“, so der Veranstalter.

Nach Eckernförde kommen 2024 die Mallorca-Stars

Unterdessen laufen bei Baltic Eventmanagement schon die Vorbereitungen auf die Eckernförder Südstrand-Open-Airs im nächsten Jahr. Der Freitag, 5. Juli, soll diesmal den Mallorca-Stars gehören. Unter dem Motto „Eckernförde ahoi“ wollen Sänger wie Mickie Krause und Ikke Hüftgold im Ostseebad für Stimmung sorgen. Zum Pop am Strand am Sonnabend, 6. Juli, werden Michael Schulte, Tim Bendzko, Kamrad, Younotus und Clockclock erwartet. Der Solo-Act mit Vorprogramm für Sonntag, 7. Juli, steht noch nicht ganz fest. Nur so viel: Er kommt aus der Sparte Pop.

2024 sind die Mallorca-Sänger Mickie Krause & Co beim Freitag-Open-Air am Eckernförder Südstrand zu erleben. © Quelle: Nadine Materne/Archiv

Am Montag hatten die Bühnentechniker noch alle Hände voll zu tun, um die 24-mal elf Meter große und elf Meter hohe Bühne am Südstrand abzubauen. Auf drei Sattelschlepper passen die Einzelteile, zwei weitere transportieren die Technik. 28 Tonnen Ballast im Boden sorgen zusätzlich für Stabilität. Zwei Tage benötigen 13 Leute für den Aufbau, einen Tag für den Abbau.

Am Montagabend soll von der Bühne am Südstrand nichts mehr zu sehen sein. „Noch heute Nacht fahren wir nach Kaltenkirchen zur nächsten Veranstaltung“, sagt Bauleiter Svend Petersen.

