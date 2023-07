Jan Delay, Lena und Andrea Berg

Premiere in Eckernförde. Erstmals gibt es mit Jan Delay, Pop am Strand und Andrea Berg drei Open Airs an einem Wochenende. Ob es noch Karten gibt und wie man zum Festival kommt, erfahren Sie hier.

