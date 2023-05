﻿Orgel-Saxophon-Duo spielt in St. Jürgen in Gettorf

Gettorf. Auf das musikalische Überraschungspaket „Orgel trifft Saxophon“ können sich die Musikfreunde am Sonntag, 14. Mai, in Gettorf freuen. Am Tag des Rapsblütenfests ab 17 Uhr sollen dann in der St. Jürgen-Kirche Torben von Spreckelsen (32) auf der Orgel und Helge Keipert (57) auf dem Saxophon spielen. Als harmonisches Duo mit Überraschungsmomenten. Denn ein Konzertprogramm gibt es nicht und Noten haben die beiden auch keine dabei.

Die Musiker verraten nur so viel: „Wir wollen die Konzertbesucher einladen zum Innehalten. Es soll Musik zum Genießen sein und zum Runterkommen, Improvisationen zu bekannten und unbekannten Melodien. Wir haben einen groben Rahmen, aber der wird jedes Mal anders gefüllt“, so Torben von Spreckelsen. Helge Keipert ergänzt: „Wir spielen auf alle Fälle keinen Jazz.“

Torben von Spreckelsen verrät, dass er insbesondere die leisen Töne der Orgel nutzen will, damit das Saxophon auch zur Geltung kommt. Zum Schluss möchten die Musiker mit den Besuchern ins Gespräch kommen. Das Feedback der Zuhörer ist ihnen wichtig.

Musiker wollen Themenwünsche spontan in Töne verwandeln

Auch eine besondere Zugabe soll bei dem Konzert möglich sein. Themenwünsche sind willkommen. „Beim letzten Konzert hat sich jemand ‚Die Wetterunbilden im April‘ gewünscht. Das haben wir dann spontan musikalisch umgesetzt“, so Torben von Spreckelsen.

Torben von Spreckelsen, der als Erzieher in einer evangelischen Kita arbeitet, hat sich bereits in früher Kindheit in die Orgel verliebt. Nach jedem Orgelstück im Gottesdienst hat er als kleiner Junge applaudiert, was den Pastor nicht amüsierte. Da half nur selber Orgel spielen. „Es war damals schwer einen Orgellehrer zu finden, der einen Schüler nimmt, dessen Beine noch nicht einmal zum Pedal reichen“, erinnert sich Torben von Spreckelsen. „Mit zehn Jahren habe ich den ersten Gottesdienst gespielt.“

Helge Keipert war Mathematik- und Physiklehrer, bis gesundheitliche Probleme ihn zum Aufhören zwangen. Seitdem macht er nur noch Musik. Zum Saxophon kam er erst mit 28 Jahren. Seitdem hat er praktisch kaum noch aus der Hand gelegt.

Der Eintritt zu dem Konzert in Gettorf ist frei. „Wir nehmen kein Geld, damit es sich auch jeder leisten kann.“ Wer will, kann zum Schluss eine Spende geben – für die Kirchengemeinde. Das Saxophon-Orgel-Duo hat bereits einen weiteren Konzerttermin am 11. Juni um 17 Uhr in der Dankeskirche Kiel-Holtenau: gleiche Besetzung, andere Orgel, gleicher Rahmen, aber ein völlig anderes Konzert.