﻿Osdorf bekommt einen neuen Nahversorger

Auf der Fläche an der Gettorfer Straße 1, die die Gemeinde Osdorf gekauft hat, soll ein Nahversorger angesiedelt werden. Das beschlossen die Gemeindevertreter auf der Gemeindeversammlung am 28. März. Ein potenzieller Interessent hat sich dort vorgestellt.

Osdorf. Auf der Gemeindeversammlung in Osdorf am Dienstag haben die Gemeindevertreter beschlossen, dass auf dem leerstehenden Grundstück an der Gettorfer Straße 1 ein Nahversorger für den Ort angeschlossen werden soll. Das Grundstück wurde von der Gemeinde erworben und geht schon bald in den Besitz der Gemeinde über.

Zuvor gab es Zweifel im Ort, vor allem bei den ansässigen Unternehmern, dass ein Nahversorger existenzbedrohend für ihre Geschäfte sein könnte. Diese Bedenken ließen sich auch in der Gemeindeversammlung zunächst nicht vollständig ausräumen. Joachim Iwers (WgO) beantragte eine Verschiebung der Entscheidung. Es müsse zunächst der Ortsentwicklungsplan fertiggestellt werden, bevor eine Entscheidung getroffen werde. „Eine jetzige Entscheidung pro Nahversorgung schränkt die Entwicklungsmöglichkeiten des Ortskerns ein.“

Bürgermeister Kohrt: „Diese einmalige Chance sollten wir uns nicht entgehen lassen“

Bürgermeister Helge Kohrt (SPD) hielt dagegen: „Diese einmalige Chance, hier einen Nahversorger anzusiedeln, sollten wir uns nicht entgehen lassen.“ Außerdem schlug er vor, den Antrag von Joachim Iwers auf den nicht-öffentlichen Teil der Versammlung zu schieben, da sich in diesem Teil auch ein Interessent vorstellen wollte. „Es ergibt Sinn, sich vorher anzuhören, was der Interessent zu sagen hat“, so Kohrt.

Osdorf: Wettbewerb für potenzielle Nahversorger gestartet

Nach Abschluss des nicht-öffentlichen Teils der Gemeindeversammlung teilte Kohrt die Ergebnisse mit. „Die Bedenken konnten mit der Vorstellung des Verfahrens, in das wir jetzt gehen, ausgeräumt werden.“ Der Antrag von Iwers wurde mehrheitlich abgelehnt, der Antrag, einen Nahversorger auf dem Grundstück zu etablieren, angenommen. „Es startet nun ein Wettbewerb, bei dem sich verschiedene Interessenten auf dieses Projekt bewerben können.“ Dabei sollen bestimmte Kriterien eingehalten werden. „In dem zukünftigen Nahversorger wird es keinen Bäcker und keinen Schlachter geben, sodass es einen Bestandsschutz für die örtlichen Betriebe gibt.“

Bis zum Ende des Sommers soll das Verfahren beendet sein, sodass dann einer der potenziellen Interessenten einen Zuschlag bekommt. Dabei soll die Hälfte des Grundstückes, insgesamt 4000 Quadratmeter, in die Vermarktung gehen. „Ich bin sehr zufrieden, dass wir diese Entscheidung fällen konnten“, so Kohrt. „Es ist eine einmalige Chance und ein großer Gewinn für Osdorf.“