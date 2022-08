﻿Osdorf präsentiert das ganz andere Musikfest auf dem Lande

Das Akkordeonorchester Kiel lädt zum Akkordeonfest auf dem Lande am Sonntag, 28. August, auf den Hof Haferrögen in Osdorf.

Pop, Klassik, Musical, Traditionelles in der Maschinenhalle auf dem Land? Das Akkordeonorchester Kiel bringt Hof Haferrögen in Osdorf in Schwung. Am Sonntag, 28. August, lädt man zum Akkordeonfest.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket