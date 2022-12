﻿Osdorf: Stimmungsvoller Weihnachtsbaumverkauf auf Gut Augustenhof

In einer Woche ist Weihnachten: Da wird’s Zeit für den Weihnachtsbaum. Auf Gut Augustenhof in Osdorf können Besucher selbst ihren Baum schlagen – das kommt an.

Osdorf. Am Sonnabend gegen 11.30 Uhr herrscht auf dem großen Parkplatz an der Allee von Gut Augustenhof in Osdorf schon so viel Andrang, dass der Parkeinweiser sich freut, auch mal ein kleines Auto platzsparend einweisen zu können. Auf dem Gutshof herrscht Andrang. Die Schneedecke sorgt für ein besonders passendes Ambiente am vierten Adventswochenende.

Gleich am Eingang stehen bereits geschlagene Weihnachtsbäume. Vor allem Nordmanntannen werden hier verkauft, aber auch einige Blaufichten, berichtet Gutsbesitzer Wolf-Oliver Graf von Baudissin. Für viele Kunden sei die Möglichkeit, hier selbst einen Weihnachtsbaum zu schlagen, ein großes Highlight: „Und auch die Frische der Bäume.“

Osdorf: Gute Stimmung beim Baumverkauf

Nach seinen Angaben herrsche ein „ausgesprochen gute Stimmung“ – vielleicht auch, weil die Menschen es sich in dieser Krisenzeit einfach schön machen wollten. Tochter Sophia-Theonie (15) unterstützt ihn beim Weihnachtsbaumverkauf in Osdorf. Auch die anderen beiden Töchter haben Aufgaben übernommen.

Auf Gut Augustenhof in Osdorf herrscht weihnachtliches Treiben. © Quelle: Kerstin von Schmidt-Phiseldeck

Der Schnee, der sich so zauberhaft über das Land ausgebreitet hat, beschert dem Team von Gut Augustenhof allerdings auch mehr Arbeit: Vier Mitarbeiter haben verschneite Bäume abgeklopft, damit die Kunden auch sehen, was sie kaufen. 15 000 Weihnachtbäume warten in diesem Jahr auf Menschen, die sie ins Haus holen.

Mit dem Planwagen zum Feld

Draußen vor dem Hofladen steht ein Trecker mit Anhänger, der bereit zur Abfahrt ist Richtung Tannenbaumplantage. Mit an Bord: Familie Passoter. „Wir haben hier schon oft unseren Baum geholt“, sagt Annelis Passoter aus Altenholz.

Auch Sohn Christian und Freundin Vivien Melzwig sitzen im Planwagen. „Wir haben jetzt ein Eigenheim, da soll auch ein Tannenbaum rein“, sagt Christian Passoter. Vivien Melzwig ist schon gespannt, wie das wohl wird mit dem Aussuchen und Schlagen des Weihnachtsbaums in Osdorf. Im Planwagen macht sie ein Foto – so ist man ja nicht jeden Tag unterwegs.

Besucher schlagen ihren Baum selbst

Nach ein paar Minuten Schuckelei hält der Planwagen in Osdorf an einem großen Feld voller verschneiter Weihnachtsbäume. Die Menschen klettern aus dem Planwagen. „Der hier gefällt mir“, sagt Kurt Passoter und zeigt auf einen Baum gleich vorne. Doch die Familie macht sich erst mal auf: Wer weiß, was da noch alles wächst. Eine Mutter und ihre Tochter verschaffen sich zunächst einen Überblick von einem Turm.

Familie Beinling aus Neudorf ist zwischen den verschneiten Tannen schon auf dem Rückweg: „Ich habe ihn gefunden und sie war auch dafür“, sagt Mattheus Beinling und meint seine Frau Bianca. Die Familie mit Tochter und Sohn ist schon zum dritten Mal hier auf Gut Augustenhof. Was er unter anderem schätzt: „Der Baum ist ganz frisch.“

Debatten um den idealen Baum

Vielerorts im verschneiten Weihnachtsbaum-Wald in Osdorf hört man Diskussion wie diese: „Der hier“, sagt ein Mann. „Der ist viel zu klein“, sagt sie. Manchmal geht es auch um die Struktur. „Ein Baum muss überall gleichmäßig aussehen“, sagt eine Besucherin, die ihren Namen nicht nennen möchte. Und er müsse unten breit und oben schmal sein.

Vivien Melzwig und Christian Passoter haben mittlerweile einen Baum gefunden und selbst geschlagen: Stolz präsentiert Vivien den Neuzugang fürs Eigenheim. Mitarbeiter von Gut Augustenhof packen den Baum ins Netz. Während die Familie mit dem Planwagen wieder zurückfährt, wird der Baum mit vielen anderen zum Hof transportiert.

Rixa Gräfin von Baudissin steht im Hofladen an der Kasse. Auch hier herrscht Trubel. Es gibt unter anderem Kulinarisches wie regionales Wildprodukte, aber auch allerlei mögliche Geschenke. Noch bis zum 23. Dezember bleibt der Laden durchgängig von 10 bis 17 geöffnet, erklärt Rixa Gräfin von Baudissin. Dann ist Pause – bis die Spargelzeit beginnt.