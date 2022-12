﻿Kein Theater mehr in Osdorf: Verein Osdörper Speeldeel löst sich auf

Noch sind sie Vereinsmitglieder, zum 31. Dezember 2022 ist die Osdörper Speeldeel dann (vorerst) Geschichte. V. re.: Manfred Kohrt, Wilhelm Altermann, Anka Much, Miriam Steffen, Holger Schäfe und der Osdorfer Bürgermeister Helge Kohrt vor dem Vorhang in Dibberns Gasthaus.

Osdorf. Der letzte Vorhang in Osdorf ist gefallen: Die plattdeutsche Theatergruppe Osdörper Speeldeel wird nicht mehr auftreten. Auf der vergangenen Mitgliederversammlung Anfang Dezember habe man beschlossen, den Verein zum 31. Dezember aufzulösen. Von den insgesamt gut 50 Mitgliedern sind da schon nur noch knapp ein Fünftel erschienen.

Gegründet wurde der Verein 1975. Insgesamt 46 Stücke brachten seitdem über 40 Spielerinnen und Spieler auf die Bühne in Dibberns Gasthof. Dann kam die Corona-Pandemie. Im Frühjahr 2020 steckte die Gruppe gerade in den Proben fürs neueste Stück, das wie immer im März und April aufgeführt werden sollte. Die Premiere musste verschoben werden. Auch 2021 waren Aufführungen nicht möglich. Also wurde erst das Stück abgeblasen und schlussendlich das ganze Theater.

Theater in Osdorf: Gibt nicht mehr genug Mitspieler und Freiwillige

„Natürlich ist das schade“, sagt Holger Schäfe, der 22 Jahre lang Vorsitzender der Osdörper Speeldeel war. „Aber wir finden einfach nicht mehr genügend Leute, die Lust haben mitzuspielen.“ Er habe durchaus Verständnis dafür, dass das Theaterspielen für viele als Hobby zu zeitaufwendig sei. „Wir haben ja auch einen gewissen Qualitätsanspruch, da muss natürlich viel geprobt werden.“ Auch wurden die Spieler, die lange dabei waren, immer älter. Nachwuchs kam nur wenig nach.

Normalerweise arbeiten an einem Stück zwölf bis 15 Leute, bei seiner letzten Abfrage erhielt Schäfer noch vier Antworten, drei von ihnen waren positiv. Viel zu wenige, um ein ganzes Projekt zu stemmen.

Ein Bild aus besseren Zeiten: 2017 zeigte die Speeldeel das Stück „Pantüffelhelden“. © Quelle: Kerstin v. Schmidt-Phiseldeck (Archiv)

Der Verein habe aber trotzdem laufende Kosten zu tragen gehabt. Die Website wolle unterhalten werden, auch die Mitgliedschaft im Landesverband der Amateurtheater ist nicht kostenlos. „Die Mitglieder haben natürlich weiterhin Beiträge gezahlt, aber es ist nichts passiert, das geht ja auch nicht.“ So kam es schließlich zu der Entscheidung, den Verein aufzulösen.

Osdörper Speeldeel: Schäfe hofft auf potentielle Nachfolger

Die Stimmung ist aber durchaus nicht nur negativ am Ende. „Wir hatten auch einfach eine tolle Zeit miteinander“, sagt Wilhelm Altermann. Jahrzehntelang hat er bei der Speeldeel Regie geführt. Ob er das in Zukunft vermissen werde? Das glaubt Altermann eher nicht. Lieber wollen die Spieler ihre Freizeit genießen und sich schöne Erinnerungen bewahren. Vom gemeinsamen Schlottern bei Februar-Proben im ungeheizten Gasthaus bis zu dem Kollegen, der die Regieanweisungen immer mit vorgelesen hat. „Immerhin blicken wir ja auf fast ein halbes Jahrhundert Theater zurück“, sagt Altermann. „Man fühlt sich eigentlich gleichzeitig bedrückt und befreit“, pflichtet Manfred Kohrt bei.

Die Hoffnung, dass in Osdorf wieder Theater gespielt werden könnte, wollen sie aber nicht aufgeben. „Der Name ist nicht geschützt, also falls sich mal neue Leute zusammentun wollen, ist das kein Problem“, sagt Schäfe. Einige der ehemaligen Osdörper Schauspieler haben sich neue Truppen gesucht.

Helge Kohrt: Geld vom Verein soll kulturellen Zwecken zugutekommen

Die nächste Theatergruppe ist in Gettorf (Plattdeutsche Bühne Gettorf-Lindau), auch in Dänischenhagen und Neuwittenbek finden sich plattdeutsche Theater. „Anderswo läuft es aber auch nicht anders“, sagt Schäfe. In Neuwittenbek spiele man zurzeit auch nicht. Auch eine befreundete Theatergruppe aus dem Münsterland habe ihm erzählt, dass man kaum Spieler finde, und das obwohl dort immer ein großes Ensemble zur Auswahl gestanden hätte. „Zurzeit leiden einfach ganz viele Vereine unter ähnlichen Problemen“, sagt Schäfe.

Der Osdorfer Bürgermeister Helge Kohrt (SPD) hat am 20. Dezember die Gemeindeversammlung über die Vereinsauflösung informiert. Das übrige Vermögen des Vereins wird satzungsgemäß an die Gemeinde gehen. Kohrt plädiert dafür, das Geld dann auch wieder für kulturelle Zwecke auszugeben.

Zum Abschluss bedankt sich die Speeldeel sowohl bei allen Mitwirkenden als auch beim treuen Publikum. Zu Hochzeiten habe man an 15 Abenden pro Saison immerhin jeweils über 150 Zuschauer gehabt.