Osterby. Die Kommunalwahl hat ohne sie stattgefunden: Die SPD in Osterby hat sich bewusst dagegen entschieden, eine Liste für die Gemeindewahl aufzustellen. Aber nicht, weil sie das Handtuch wirft – im Gegenteil. Sie will in dieser Legislatur außerhalb der Gemeindevertretung aktiv sein.