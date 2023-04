﻿Osterfeuer der Landjugend: Ansturm der Partygäste in Thienbüttel

Das Osterfeuer der Landjugend in Thienbüttel gehört 2023 wieder zu den großen Veranstaltungen dieser Art in Schleswig-Holstein. Gut 100 Helferinnen und Helfer der Landjugend, die mit dem Event ihr Jahresprogramm finanziert, sorgten für einen reibungslosen Ablauf.

Nortorf. Das Osterfeuer im Ortsteil Thienbüttel in Nortorf zog am Sonntagabend wieder die junge Partygeneration und Familien auf die Koppel an der Rendsburger Straße. Das Event der Landjugend zählt zu den größten in Schleswig-Holstein – bis zu 3000 Gäste sind bei dieser Veranstaltung zugelassen. Große Zwischenfälle hat es aus Sicht von Polizei und Feuerwehr nicht gegeben. Auch nicht beim zweiten großen Osterfeuer in der Region, in Bönebüttel bei Neumünster, das von der Freiwilligen Feuerwehr organisiert wird. Die Einsatzleitstelle der Polizei in Kiel teilte mit, dass die Nacht „einsatzmäßig sehr ruhig“ verlaufen ist.