Ostern: Termine und Ausflüge für Familien in Holstein

Ostereier sammeln, aber auch am prasselnden Osterfeuer stehen, piepsende Küken bestaunen: Zu Ostern gibt es viele Freizeitangebote in Holstein.

Holstein. Ostern raus ins Freie und den Frühling genießen: Dazu laden in Holstein der Tierpark Neumünster und der Tierpark Arche Warder ein. Das wohl größte Osterfeuer 2023 lockt in Holstein zur Partynacht in Nortorf, das Osterfeuer in Kronshagen ist familienfreundlich. Vier Tipps für Familien und Jugendliche für die Tage von Karfreitag bis Ostermontag, 7. bis 10. April.

Der Tierpark Arche Warder hat an allen Ostertagen, vom 7. bis 10. April, geöffnet. An Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag locken täglich um 11, 12, 14.30, 15 und 16 Uhr Osteraktionen zum ausgedehnten Spaziergehen auf dem Gelände am Langwedeler Weg 11 in Warder, Tel. 04329/91340.

Fütterungen im Tierpark Arche Warder zu Ostern

Um 11 Uhr beantworten Tierpfleger Fragen und geben Informationen zu Brutzeiten von Hühnern. Und: Wie es die kleinen Küken schaffen, sich aus der Eischale zu befreien. Küken der Rassen Vorwerk, Sperber, Lachshuhn, Brakel und Brahma sind zu sehen. Um 16 Uhr gibt es die zweite Hühneraktion: Verchiedene Rassen freuen sich auf besondere Leckerbissen bei der Fütterung bei den roten Hühnerhäusern.

Niedliche Küken sind im Tierpark Arche Warder zu Ostern zu bestaunen. © Quelle: Lisa Iwon

Im Schweineland leben zehn Schweinerassen in besonders artgerechten Gehegen. Die Arche Warder lädt um 12 Uhr alle Kinder ein, beim Füttern der hungrigen Allesfresser zu helfen. Um 14.30 Uhr können Besucher bei der Fütterung am Teich die Schwimmkünste der wendigen Turopolje-Schweine bestaunen.

Die Poitou-Riesenesel machen mit ihren langen Ohren den Osterhasen in puncto Größe und Flauschigkeit Konkurrenz. Zu Ostern ein echter Hingucker. Tierpfleger Thomas Petersen geht um 15 Uhr mit allen Eselfans zu den Zotteleseln auf die Weide.

Tierpark Neumünster lädt zum Ostereiersuchen ein

Der Tierpark Neumünster hat in der Geerdstraße 100 (Tel. 04321/51402) für Ostersonntag und Ostermontag, 9. und 10. April, ein besonderes Programm: Walking-Acts – Menschen in schönen Verkleidungen – Kinderspielaktionen und Showfütterungen sind geplant. Spezialität des Neumünsteraner Parks: Am Ostersonntag sind alle Kinder zur Suche nach dem „goldenen Ei“ eingeladen.

In Nortorf gibt es Osterfeuer und Partynacht

In der Region Holstein brennt das wohl größte Osterfeuer 2023 auf einer großen Wiese an der Rendsburger Straße am Ortsausgang von Nortorf. Am Ostersonntag, 9. April, ab 21 Uhr, entzündet die Dorfjugend Thienbüttel wochenlang vor der Osterparty gesammeltes Brennholz. Sie baut auch einen Tanzboden und ein großes Festzelt mit langem Tresen auf, bucht Imbiss- und Getränkestände und einen DJ, der mit Musik und großer Lichtanlage Partystimmung macht.

Stimmungsvoll: Das Osterfeuer der Landjugend Thienbüttel lockt Hunderte Gäste an. © Quelle: Beate König

Oft feiern mehrere Tausend Gäste bei der Osterparty bis spät in die Nacht. Parkplätze sind über eine temporär eingerichtete Einbahnstraße zu erreichen.

Karten kosten 10 Euro an der Abendkasse, 9 Euro im Vorverkauf in Nortorf beim Reisebüro Andreßen (Große Mühlenstr. 7), Gasthof Ritzebüttel (Rendsburger Str. 11) und bei allrid-E (Gnutzer Str. 20). Die Dorfjugend erinnert daran, dass alle unter 18-Jährigen einen sogenannten Mutti-Zettel brauchen – die schrifltiche Übertragung der Aufsichtspflicht an einen Volljährigen. Ansonsten müssen sie das Gelände spätestens um 24 Uhr verlassen.

Familienfreundliches Osterfeuer in Kronshagen

In Kronshagen lädt das Deutsche Rote Kreuz (DRK) zu einem familienfreundlichen Osterfeuer ein. Am Ostersonnabend, 9. April, startet die Osterparty rund ums Osterfeuer schon um 16 Uhr auf dem Abenteuerspielplatz Fußsteigkoppel. Neben leckeren Snacks und Getränken gibt es auch ein kleines Extrafeuer zum Stockbrotbacken.