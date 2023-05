﻿So verbringen die Menschen in der Region den Vatertag

Drachenfest und Bollerwagentouren: Die Menschen in der Region verbringen den Vatertag ganz unterschiedlich. Die einen basteln mit den Kindern Drachen, die anderen feiern am Einfelder See. Eindrücke aus Osterrönfeld und Neumünster.

Osterrönfeld/Neumünster. In Osterrönfeld tanzen bunte Drachen am Himmel, am Einfelder See liegt Grillgeruch in der Luft – begleitet von Partymusik. Das sind die Kontraste am Vatertag. Denn die Menschen in der Region verbringen den freien Tag an Christi Himmelfahrt ganz unterschiedlich.