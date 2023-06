﻿Ostsee Info-Center in Eckernförde: Mit Bildern über die Ausstellung sprechen

Eckernförde. Wie fressen Seesterne? Und welche Fische leben in der Ostsee? Fragen wie diese können im Ostsee Info-Center nun auch Menschen stellen, die nicht oder wenig sprechen können. Bunte Bilder an den Becken und Exponaten sind der Schlüssel dazu.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dafür hat das Ostsee Info-Center (OIC) mit der Schule am Noor zusammengearbeitet. Seit vielen Jahren kommen Gruppen des Förderzentrums schon in das OIC, um mehr über Meeresbewohner und die Ostsee zu erfahren. Einige Schülerinnen und Schüler nutzen zum Lernen und in ihrem Alltag das Programm Metacom – ein Programm, mit dem sie mithilfe von Symbolen ihr Tablet für sie sprechen lassen und so kommunizieren können. Mit diesem Programm können sie und andere Menschen aller Altersgruppen, die Metacom nutzen, jetzt auch die Ausstellung selbstständig besuchen.

Mit neuen Schildern selbstständig das Ostsee Info-Center in Eckernförde erkunden

Am Becken der Seegraswiese klebt ein Schild mit drei Bildern: ein See, Gras und eine Wiese. Noch ist es ein Provisorium, Marco Knaup, im OIC zuständig für die Aquarientechnik , arbeitet gerade noch an schicken Schildern. Doch den Zweck erfüllen die Bilder schon jetzt: Die Schülerinnen und Schüler der Schule am Noor finden die gleichen Symbole auf ihrem Tablet wieder. Sie können sie antippen und so darüber sprechen und ihre Fragen zur Seegraswiese stellen. Felix’ erste Assoziation sei zum Beispiel Salat gewesen, erklärt Alexandra Martens, Pädagogin an der Schule am Noor. Und Anke Schmidt vom OIC erklärt: So falsch war das gar nicht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Diese Kommunikation war vor den neuen Schildern kaum möglich. „Wir sind sehr gespannt, welche Unterhaltungen dadurch zustande kommen“, sagt Anke Schmidt, die für Aquaristik und Umweltpädagogik im OIC zuständig ist. Durch die Symbole könnten die Schüler bereits eine Menge lernen, wenn sie eigenständig durch die Ausstellung gehen. Das ist auch eines der Ziele: Dass Menschen mit Einschränkungen in der Kommunikation selbstständig die Exponate erkunden können. Gleichzeitig bekommen sie dadurch mehr Freiheit und mehr Selbstvertrauen. Auch für Menschen, die kein Deutsch sprechen, seien die neuen Bilder hilfreich.

Am Becken der Seegraswiese zeigt ein provisorisches Schild die Symbole, mit denen über die Ausstellung kommuniziert werden kann. © Quelle: Johanna Lehn

Dass diese Ziele erreicht werden, wird sofort klar: Sobald die Erklärungen zu den Wasserbecken beendet sind, schwärmen die Kinder in alle Richtungen aus – die einen stehen gespannt am Fühlbecken, während die anderen sich das Mikroskop anschauen oder durch das Geomar-Forschungstauchboot klettern. Der 11-jährige Luckas lässt sein Tablet sprechen: Er finde die neuen Schilder „gut“. Auch vorne im Bistro können sie nun allein bestellen. Nachdem sich der neunjährige Felix die Speisekarte mit den Bildern angeschaut hat, geht er zum Tresen und bestellt mit seinem Tablet. „Hallo, ich möchte einen Erdbeermilchshake bitte“, kommt aus den Lautsprechern.

Lesen Sie auch

„Es ist toll, dass das System hier Barrieren abbaut“, sagt Alexandra Martens. Das OIC sei die erste Institution in Eckernförde, die die Symbole in die Öffentlichkeit bringe. „Es wäre schön, wenn sich das auch andere abgucken und mitmachen, wie das Museum zum Beispiel.“ Oder wenn der Spielplatz neben dem Ostsee Info-Center eine Tafel mit den Symbolen bekommen könnte.

KN