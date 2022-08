In zehn Jahren hat sich der Bestand der Schweinswale halbiert. Der heimische Meeressäuger ist in der Ostsee stark gefährdet.

Eckernförde. Vor über 250 Jahren wurde vor Eckernförde ein Buckelwal erlegt. Ein Ereignis, das damals hohe Wellen schlug – und heute nicht mehr vorstellbar wäre. Zum inzwischen fünften „Waltag“ des Ostsee-Info-Centers am Mittwoch, 17. August, in Eckernförde richtet sich darum der Fokus auf den Schweinswal, der einzigen heimische Walart an der deutschen Ostseeküste. Doch der Bestand der Meeressäuger ist stark gefährdet.

Segler kennen und lieben das Erlebnis. Gerade bei wenig Wind passiert es, dass neben dem Boot plötzlich ein Pusten zu hören ist. Für kurze Zeit ist die Rückenflosse eines oder mehrerer Schweinswale zu sehen, die nach dem Atemholen wieder unter Wasser verschwinden. Ein kurzer Augenblick der Begegnung mit einem faszinierenden Unterwassertier.

Wie viele Schweinswale gibt es in der Ostsee?

Zwar sind Schweinswale in der Eckernförder Bucht in den letzten Jahren wieder häufiger gesichtet worden. Doch lässt das keine Rückschlüsse auf ihre Zahl zu. „Sie ziehen durch die Westliche Ostsee und die Dänische Inselwelt den Fischschwärmen hinterher“, erläutert OIC-Mitarbeiter Gernot Gänssle. Zählungen sind nur schwer möglich. Der Verein „Schweinswale e.V.“ schätzt die Population in der Ostsee auf nur noch 11 000 Tiere, davon 800 bis 2000 in deutschen Gewässern. Innerhalb der vergangenen zehn Jahre habe sich der Bestand halbiert. Akut vom Aussterben bedroht ist die Population in der östlichen Ostsee mit nur noch wenigen Hundert Individuen.

Warum ist der Schweinswal so gefährdet?

Hier gibt es ein Zusammenspiel verschiedener Faktoren. Die kilometerlangen Stellnetze, in denen Schweinswale verenden können, sind nur ein Aspekt. Die Sauerstoffarmut der Ostsee, die die Nahrungsfische der Meeressäuger verdrängt, ist ein weiterer Grund. Ebenso wie die Überdüngung und Verschmutzung des Binnenmeeres. Unterwasserlärm durch Schiffs- und Bootsmotoren, Freizeitaktivitäten wie Jetskis, Sonar, Unterwasserrammarbeiten sowie Sprengversuche der Bundeswehr tun ihr Übriges, um den Schweinswal zu stressen.

„Waltag“ im OIC: das Programm Zum „Waltag“ am Mittwoch, 17. August, vor dem Eckernförder Ostsee-Info-Center sind mehrere Stationen aufgebaut. Hier gibt es Wal-Spiele zur Echo-Ortung, das Stopfen von Seegraskissen, das Bemalen von Jutebeuteln und – als Besonderheit – eine Audio-Reise unter Wasser. Hier kann den vielfältigen Geräuschen gelauscht werden, die Schweinswale in der Ostsee wahrnehmen. Weiteres Highlight ist eine große Schweinswal-Collage, die mit maritimen Motiven ausgemalt wird. Ferner sind frische Waffeln, Motiv-T-Shirts und Bernstein-Schleifsets am OIC erhältlich. Der „Waltag“ läuft von 10 bis gegen 15 Uhr. Der Eintritt ist frei. Spenden gehen an den Eckernförder Umweltbildungsverein.

Wie andere Walarten auch sind Schweinswale auf ihr sensibles Gehör angewiesen. Durch Echo-Ortungs-Klicks finden sie ihre Beute, orientieren sich und kommunizieren untereinander. Unterwasserlärm stört die Tiere empfindlich und kann das Gehör stark schädigen. Gerade jetzt, im Hochsommer, wenn die Meeressäuger ihre Jungen zur Welt bringen, können Stressfaktoren die enge Bindung von Mutter und Kalb lösen. Totfunde sind oft junge Tiere. Untersuchungen belegen außerdem, dass viele Schweinswale, die in Netzen landen, nicht gesund sind. „Das zeigt, was draußen los ist“, sagt OIC-Leiterin Hannah Sliwka.

Gernot Gänssle, Christian Prien und Lena Stöhlmacher (v. li.) vom OIC legen am „Waltag“ den Fokus der Aktionen auf den Schweinswal. © Quelle: Christoph Rohde

In Eckernförde ist die Freiwillige Vereinbarung mit den Fischern zum Schutz der Schweinswale geboren worden. Zwischen Flensburg und Fehmarn begrenzen Fischer von Juli bis August ihre Stellnetzlängen. Zusätzlich kommen sogenannte Pal-Geräte an den Netzen zum Einsatz, die dem Schweinswal signalisieren, hier nicht hineinzuschwimmen. Laut OIC-Mitarbeiter Christian Prien wächst die Akzeptanz der Vereinbarung. Die Einhaltungsquote sei sehr hoch. 216 der 261 Fischereibetriebe an der Ostseeküste beteiligen sich, 97 davon mit Pal-Geräten. Allerdings ist die Fischerei nur ein Aspekt neben dem Unterwasserlärm und der Sauerstoffarmut der Ostsee. „Was wir brauchen, ist ein Zukunftsdialog, der alle Akteure der Ostsee zusammenbringt“, sagt Prien.

Warum heißt der Schweinswal eigentlich so?

Der Name soll auf den griechischen Universalgelehrten Aristoteles zurückgehen. Bei der Untersuchung eines Schweinswals entdeckte er, dass Wale Säugetiere und keine Fische sind und gab ihm den Namen „Phokaina“ (Meeresschwein).