Strand in Noer im KN-Check: Für Sonnenanbeter und Sandburgenbauer

Noer. Der breite Sandstrand in Noer bietet viel Platz für Sonnenanbeter, Sandburgenbauer können ihre architektonischen Meisterwerke mit Steinen verzieren. Auch Wassersportler und -sportlerinnen kommen durch ausgewiesene Bereiche an dem Ostseestrand auf ihre Kosten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie komme mit dem Bus an den Strand in Noer?

Die nächste Bushaltestelle ist die Haltestelle Noer Schloss. Dort verkehren die Linien 746 zwischen Eckernförde und Surendorf, 747 vom Gettorfer Bahnhof nach Surendorf und die Linie 749 zwischen der Osdorfer Schule und Lindhöft, Gettorfer Weg. Von dort aus müssen Urlauberinnen und Schleswig-Holsteiner rund 15 Minuten laufen, bis sie feinen Sandstrand unter den Füßen spüren.

Gibt es eine Strandkorbvermietung? Was kostet ein Strandkorb mindestens?

An dem Naturstrand gibt es keine Strandkörbe. Spazierengehen, auf dem eigenen Handtuch sonnen oder die Strandmuschel aufbauen stehen hier beim Urlaub an der Ostsee auf dem Programm.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gibt es etwas zu essen oder zu trinken, vielleicht einen Imbiss oder ein Restaurant?

Neben dem Parkplatz wenige Minuten zu Fuß vom Strand in Noer entfernt gibt es den Imbiss Kliffhuus. Dort können sich Strandbesucher mit Getränken und kleinen Gerichten auf ihrem Ausflug versorgen.

Gibt es Spielgeräte oder gar einen Spielplatz für Kinder am Strand in Noer?

Schräg gegenüber vom Parkplatz und dem Imbiss Kliffhuus kommen auch Kinder auf ihre Kosten. Auf dem Spielplatz können sie wippen, rutschen oder es sich in einer Netzschaukel gemütlich machen. Am Strand in Noer selbst gibt es keine Spielgeräte, dort müssen Schaufel und Eimer herhalten.

Wo ist die nächste öffentliche Toilette?

Auf dem Parkplatz wenige Minuten vom Strand entfernt steht ein Container mit öffentlichen Toiletten für die Strandbesucherinnen und -besucher bereit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Muss ich am Noerer Strand eine Strandgebühr bezahlen? Wie hoch ist sie?

Die Gemeinde Noer erhebt keine Strandgebühr. So können Urlauber und Schleswig-Holsteiner kostenfrei sonnen, relaxen, surfen oder Sandburgen bauen - kurz: den Urlaub an der Ostsee genießen.

Wo kann ich parken? Ist das Parken kostenlos?

Der Parkplatz am Haffkamp ist während der Badesaison vom 1. Mai bis 30. September in der Zeit von 8 bis 19 Uhr gebührenpflichtig. Das Übernachten mit dem eigenen Wohnmobil ist dort verboten. Der Straße folgend kommt nach wenigen Minuten die Ostsee in Sicht. Am Rand des Parkplatzes sind auch Fahrradbügel angebracht. Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner können so ihre Radtour mit einem Besuch am Strand in Noer verbinden.

Ist das Reiten am Strand erlaubt?

Laut Strandsatzung ist es in der Zeit vom 1. April bis 31. Oktober eines Jahres nicht gestattet, auf dem Meeresstrand zu reiten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sind Hunde am Strand erlaubt oder gibt es einen Strandabschnitt für Hunde?

Während der Badesaison sind Hunde nicht überall am Strand erlaubt. Es gibt einen ausgewiesenen Hundestrand von rund 100 Metern Länge, auf dem die Tiere toben können.

Mehr zum Thema Urlaub an der Ostsee KN-Strandcheck: Ostsee-Strände von Damp bis Hohwacht im Vergleich

Wie ist die durchschnittliche Badetemperatur?

Im April beträgt die durchschnittliche Wassertemperatur der Ostsee am Strand in Noer zehn Grad. Bis zum August klettert sie hinauf bis auf 21 Grad, die Urlauber und Schleswig-Holsteiner zum Schwimmen im Meer einladen. Eine Badeaufsicht gibt es in Noer nicht, beim Urlaub an der Ostsee ist hier also Vorsicht geboten.

KN