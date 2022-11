Nach dem Ostseehochwasser 1872 hat es keine ähnlich verheerende Sturmflut an der Ostsee-Küste gegeben. Damals hat die große Flut Eckernförde stark getroffen. Doch wie sieht es heute mit der Hochwasser-Gefahr in Eckernförde und Hochwasserschutz-Möglichkeiten aus?

Eckernförde. Das große Hochwasser aus der Sturmflut von 1872 gilt als eine Jahrhundert-, wenn nicht gar als Jahrtausendflut an der Ostsee-Küste. Doch mit dem Klimawandel, dem steigenden Meeresspiegel und zunehmenden Wetterextremen wächst auch die Gefahr moderater Fluten. Wo sind die Schwachstellen bei Hochwasser in Eckernförde? Wie groß wären die Flut-Schäden in Eckernförde bei einer schweren Sturmflut? Und wie kann ein Hochwasserschutz in Eckernförde vor Fluten und Überschwemmungen schützen?