﻿Hochwasser-Risiken heute: So gefährdet ist Eckernförde

Eckernförde. Das große Hochwasser von 1872 gilt als eine Jahrhundert-, wenn nicht gar als Jahrtausendflut an der Ostseeküste. Doch mit dem Klimawandel, dem steigenden Meeresspiegel und zunehmenden Wetterextremen wächst auch die Gefahr moderater Fluten. Wo sind die Schwachstellen in Eckernförde? Wie groß wären die Schäden bei einer schweren Sturmflut? Und wie kann sich Eckernförde vor solchen Hochwasserereignissen schützen?

Beim Hochwasser 1872 in Eckernförde waren die Auswirkungen verheerend. 3,15 Meter stieg die Ostsee am Eckernförder Pegel über den normalen Wasserstand. Durch die anbrandende See wurden 87 Häuser zerstört, 137 beschädigt und 112 Familien obdachlos. Die Achillesferse der Stadt: Eckernförde liegt am Ende einer aufgeweiteten Bucht. „Diese Lage ist bei Nordost-Stürmen ein Schwachpunkt“, sagt Hans-Jörg Markau. Der Geograf, der heute in der Windenergiebranche tätig ist, hatte sich in seiner Diplomarbeit 1998 mit dem Schadenspotenzial eines extremen Hochwassers in Eckernförde befasst.

Ostseehochwasser in Eckernförde: Schadenspotenzial geht in die Millionen

Die Altstadt von Eckernförde ist auf einer Landzunge zwischen Noor und Bucht gebaut. Nur bis zu drei Meter ragt sie aus der Ostsee heraus. Die Hafenkante wird schon ab einem Pegelstand von 1,70 Meter über Normal Null überspült. Markau hat sich angeschaut, welche Werte, welche Gebäude im Risikogebiet liegen. Akribisch kartierte er Häuser, Stockwerke und Nutzungen. Das Ergebnis: Bei einem angenommenen Ostseehochwasser von 3,50 Meter entstünde in der überfluteten Innenstadt von Eckernförde ein Schaden von 64 Millionen Euro an Gebäuden und Inventar. Das galt für Ende der 1990er-Jahre.

Doch inzwischen sind in Eckernförde Neubauten hinzugekommen, haben die Preise kräftig angezogen. Neuere Schätzungen gehen von einem Schadenspotenzial von 130 Millionen Euro aus, sollte einer Ostsee-Sturmflut Eckernförde treffen. Das Problem eines extremen Ostseehochwassers sei die relativ lange Verweildauer und die Einwirkung des Salzwassers, sagt Markau. Im Schneewinter 1978/79 stieg der Pegel auf nur 1,70 Meter über Normal. Die Stadtverwaltung schätzte damals die Schäden an öffentlichen Einrichtungen auf 1,3 Millionen Euro. Unter anderem wurde die Ferngasleitung freigespült.

Doch schon ein sogenanntes stilles Hochwasser nach Weststürmen und dem Zurückschwappen der Ostsee ohne Windeinwirkung kann Folgen haben. „Füllt sich der Hafen bis zur Oberkante, quillt es aus den ersten Gullys dahinter“, sagt Michael Packschies, ehemaliger Leiter der Abteilung für Naturschutz und Landschaftsplanung der Stadt Eckernförde. Der Rückstau in den Regenentwässerungsleitungen wird dann zum Bumerang. Sogenannte Rückstauklappen könnten Abhilfe schaffen.

Sturmflut: Eckernförde arbeitet an Hochwasserschutzkonzept

Dazu kommt der Meeresspiegelanstieg der Ostsee. Seit 1900 hat sich der mittlere Wasserstand an der Ostseeküste um 15 Zentimeter erhöht. Die Zeichen stehen auf eine schnellere, weitere Zunahme. Doch wie kann sich Eckernförde vor Hochwasser schützen?

Die Stadt hat einen Masterplan Küste verabschiedet. Derzeit wird daraus ein Hochwasserschutzkonzept erarbeitet. Die Möglichkeiten reichen von einem integrierten Schutz mit Hochwassermauern und -wällen bis hin zu einem Damm quer durch den Hafen von Eckernförde für geschätzte 25 Millionen Euro.

Wie das fertige Konzept aussehen wird, ist noch offen. „Vorher wird es auf jeden Fall eine Bürgerbeteiligung geben“, kündigt Bauamtsleiter Timm Orth an. Schon jetzt gelten in neueren Bebauungsplänen für das Hochwasserrisiko-Gebiet der Innenstadt von Eckernförde vom Land Schleswig-Holstein festgesetzte Mindesthöhen für Neubauten: 2,95 Meter über dem Meeresspiegel für Wohnnutzung und 2,45 Meter für Gewerbe.

Flut in Eckernförde: Küstenschutz auch eine Frage der Abwägung

Für Packschies ist klar: Nicht das Hochwasser an sich ist die Katastrophe. Sie entsteht erst durch die betroffenen Werte, die in Risikogebieten gebaut wurden und werden. Menschen könnten sich durch die heute mehrstündigen Vorwarnzeiten vor einer Sturmflut an der Ostsee wohl rechtzeitig in Sicherheit bringen. Generell stellt sich für ihn die Frage der Abwägung im Hochwasserschutz: Was rechnet sich angesichts seltener Extremereignisse, was bringt welche Beeinträchtigungen – etwa für die Attraktivität von Hafen und Strand in Eckernförde?

„Individualschutz wird immer wichtiger“, sagt Packschies. Und generell müsse man überlegen, ob man bei steigender Hochwassergefahr noch weitere Werte in gefährdeten Gebieten schaffen sollte. Eines jedenfalls sei ein positiver Effekt der Erinnerung an die große Sturmflut von 1872: „Die Menschen werden für das Thema neu sensibilisiert.“