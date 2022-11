Das Hochwasser 1872 gilt als die schwerste Sturmflut an der westlichen Ostsee. Mehr als 270 Menschen sterben, Tausende werden obdachlos. 150 Jahre später können Sie das große Ostseehochwasser hier im historischen Liveblog mitverfolgen.

Eckernförde. 271 Menschen starben, 15.000 wurden obdachlos, Zehntausende Tiere ertranken in den Fluten, 133 Schiffe havarierten: In der Nacht auf den 13. November 1872, vor 150 Jahren, ereignete sich an der westlichen Ostsee eine Sturmflut mit bis heute nicht wieder erreichten Ausmaßen.