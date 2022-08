In Schwedeneck verläuft der Ostseeküstenradweg über die holprige Kirchstraße – ohne Radweg. Sie soll aber noch 2022 saniert werden. Doch für Radler könnte sich dort noch mehr ändern.

Noch ist die Kirchstraße in Schwedeneck eine vielfach geflickte Holperpiste. Doch bald soll dieser Abschnitt des Ostseeküstenradwegs erneuert werden. Dennoch bleibt er im Bereich der sogenannten Bäderstraße der einzige Abschnitt ohne Radweg.

Schwedeneck. Der Ostseeküstenradweg ist beliebt bei Radfahrerinnen und Radfahrern. Schließlich führt er unweit der Küste durch sehenswerte Regionen. In Schwedeneck verläuft er durch die Ortsteile Stohl, Dänisch Nienhof, Surendorf, Krusendorf und Grönwohld. Noch bis etwa Ende Oktober dürften Radler dabei allerdings eine Etappe in besonderer Erinnerung behalten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Denn die Kirchstraße, die die Ortsteile Surendorf und Krusendorf verbindet, präsentiert sich als wahre Schlaglochpiste, die immer wieder geflickt wurde. Wohl dem, dessen Fahrrad auf diesem Abschnitt des Ostseeküstenradwegs in Schwedeneck gut gefedert ist.

Schwedeneck: Sanierung Kirchstraße wohl im Oktober

Allerdings ist die Sanierung der Kirchstraße seit Langem geplant und mittlerweile auch in Sicht gerückt: Laut Planung soll dieser Abschnitt des Ostseeküstenradwegs in Schwedeneck wohl Ende Oktober erneuert werden. Eine Zeit, in der zumindest deutlich weniger Radtouristen als im Sommer hier unterwegs sein dürften.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Sanierung der Kirchstraße wird vermutlich zwei bis drei Tage dauern, erklärt Bürgermeister Sönke-Peter Paulsen (CDU). Wie man dabei mit Radfahrern auf der 1,2 Kilometer langen Strecke umgeht, wird noch geklärt.

Einziger Abschnitt an der Bäderstraße ohne Radweg

Denn die Kirchstraße soll für das Aufbringen der neuen Fahrbahndecke in ganzer Breite gesperrt werden – vielleicht jeweils nur kurzzeitig. Doch auf die südlich davon parallel verlaufende Bäderstraße können Radelnde nicht ausweichen. Dort gibt es in diesem Abschnitt nämlich ebenfalls keinen Radweg. Bleibt also nur die Route über die Kirchstraße.

Lesen Sie auch

Auch nach der Sanierung wird die relativ schmale Kirchstraße übrigens keinen ausgewiesenen Radweg bekommen, erklärt Bürgermeister Sönke Paulsen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Einrichtung einer Fahrradstraße?

Allerdings gebe es die Idee, hier auf diesem Abschnitt des Ostseeküstenradwegs in Schwedeneck vielleicht eine Fahrradstraße einzurichten. Die könnte man zusätzlich für Autos und Zweiräder freigeben – wobei für alle dann maximal Tempo 30 gilt.

Lesen Sie auch

Dieses Thema müsste allerdings erst noch in den politischen Gremien der Gemeinde Schwedeneck diskutiert werden. Zudem wäre dafür das Einverständnis der Verkehrsbehörde erforderlich.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Gemeinde Strande hat vor Kurzem zur Verkehrsberuhigung bereits Fahrradstraßen eingerichtet. Betroffen sind die zentrale Dänischenhagener Straße ab der Einmündung in die Dorfstraße ebenso wie der Bülker Weg bis zur Bülker Huk.