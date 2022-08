Kanalgarten in Neuwittenbek

Kanalgarten in Neuwittenbek

Der idyllische Garten am Nord-Ostsee-Kanal öffnet in den kommenden Wochen zum letzten Mal. Ab Oktober ist er für die Öffentlichkeit nicht mehr zugänglich. Hier zeigen sich prächtige weiße Hortensienblüten am Garteneingang.

Ab Sonntag, 7. August, läuft die Uhr. Der einmalige Kanalgarten am Nordufer des Nord-Ostsee-Kanals in Neuwittenbek öffnet in den kommenden Wochen zum letzten Mal für die Öffentlichkeit. Ab Oktober wollen die Eigentümer das Areal nur noch selbst nutzen.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket