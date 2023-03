Welche Rabatt- und Marketingaktionen im Einzelhandel kommen bei den Kunden und Gästen in Eckernförde an? Und: Wollen die Unternehmer diese überhaupt anbieten. Eine groß angelegte Umfrage soll Antworten liefern.

Eckernförde. „Eckernförde Gutschein“ oder „Parken & Shoppen“ – eine ganze Reihe von Projekten haben in der Vergangenheit mehr oder weniger erfolgreich Kundinnen und Kunden in die Geschäfte der Innenstadt von Eckernförde gelockt. Doch wie erfolgreich sind die Aktionen wirklich und haben weitere Geschäfte Interesse, sich zu beteiligen? Das wollen Eckernförde Touristik und Marketing GmbH (ETMG) und Wirtschaftskreis (WKE) nun von den Unternehmen wissen. In den kommenden zwei Wochen läuft eine Fragebogenaktion, an der sich möglichst viele der bis zu 500 Unternehmen – darunter viele Einzelhändler – beteiligen sollen.