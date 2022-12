﻿Parkschule Gettorf: Zahl hilfsbedürftiger Kinder steigt

Gettorf. Für die beiden Weihnachtsfrauen Susann Wilke und Regina Scheffler war es ein guter Tag. Die Vorsitzende und stellvertretende Vorsitzende des Fördervereins der Parkschule Gettorf haben in der Mensa der Parkschule die Weihnachtsgeschenke des Fördervereins an die 20 Klassen der Parkschule verteilt. Sie konnten fast alle Wünsche erfüllen.

60 Euro standen pro Klasse zur Verfügung. Dann arbeitete der Förderverein die Wunschzettel ab und obendrauf gab es noch einen Ball für jede Klasse. „Früher hatten wir immer 50 Euro pro Klasse zur Verfügung. Aber jetzt nach Corona wollten wir den Kindern einfach etwas Gutes tun. In der Regel hat jede Klasse sechs verschiedene Sachen erhalten“, erklärt Susann Wilke, die Vorsitzende des Fördervereins.

Parkschule Gettorf: Wünsche der Kinder nach klassischen Spielsachen

Regina Scheffler ist positiv aufgefallen, dass sich die Wünsche der Kinder auf klassische Spielsachen konzentriert haben: „Bälle, Bewegungsspiele, Pferdeleinen, Stelzen und klassische Brett- und Kartenspiele, also ganz und gar nicht Wünsche, die man so als Vorurteile im Kopf hat.“

Um die Geschenktüten für die Klassen dekorieren zu können, ohne Geld dafür ausgeben zu müssen, hat sie Weihnachtskugeln gesucht und gefunden: In Eckernförde konnte sie die geschenkte Deko von einer älteren Dame abholen. „Die war richtig glücklich, dass sie etwas für Kinder tun konnte.“

Der dreiköpfige Vorstand des Fördervereins – Schatzmeisterin Melanie Lang konnte aus Krankheitsgründen nicht dabei sein – hat sich für die kommende Zeit viel vorgenommen. „Nachdem während Corona viele Veranstaltungen ausfallen mussten, geht es ja jetzt erst wieder richtig los“, so Susann Wilke.

Herausforderungen an der Parkschule Gettorf sind doppelter Natur

Die Herausforderungen sind dabei doppelter Natur. Auf der einen Seite hat die Zahl der Schüler an der Parkschule Gettorf zugenommen – und der Höhepunkt ist noch nicht erreicht. „Nächstes Schuljahr werden voraussichtlich wieder 25 mehr Erstklässler eingeschult als Viertklässler die Schule verlassen“, so die kommissarische Schulleiterin Katharina Jacobsen. Auf der anderen Seite wird der Unterstützungsbedarf von einzelnen Schülern, etwa bei Klassenfahrten, steigen angesichts der gegenwärtigen Krisen.

So unterstützt der Förderverein Klassenfahrten, Ausflüge, Theaterbesuche, Bastelaktionen. „Da sind wir auch großzügiger als in der Vergangenheit, weil wir wissen, dass sich alle freuen, dass Fahrten und Theaterbesuche jetzt wieder möglich sind“, so Susann Wilke.

Neben der Unterstützung für die jeweilige Fahrt gibt es auch Unterstützung für einzelne Schüler. „Gerade waren die Schüler im Theater. Allein ein Bus, der die Kinder hin- und zurückbringt, kostet 500 Euro“, so Wilke. Aber auch bei der Neugestaltung des Außengeländes will sich der Verein stark machen.

Finanziert werden die wachsenden Ausgaben bisher vor allem von Mitgliedsbeiträgen und Spenden der Vereinsmitglieder. Ein weiterer Teil des Budgets kommt vom Kuchenverkauf beim Einschulungscafé, durch den Verkauf von Schulkleidung und kleineren Aktionen. „Wir waren mit einem Bastelzelt auf dem Weihnachtsmarkt. Eltern konnten hier ihre Kinder betreuen lassen und haben dafür eine Spende da gelassen“, erinnert sich Susann Wilke. Die Schulkleidung gibt es in vielen Varianten, von T-Shirts bis Kapuzenjacken und in sieben Farben.

Aber Susann Wilke sagt auch, dass der Förderverein der Parkschule Gettorf zusätzliche Einnahmen braucht. „Wir leben im Moment noch von einer Großspende. In Zukunft werden wir auch an Firmen herantreten müssen.“ Ideen hat der Vorstand noch viele. „So könnten Grundschüler gerade in der Vorweihnachtszeit einsame Senioren besuchen, für sie kleine Geschenke basteln, singen und mit ihnen spielen“, so Wilke. „Ob das möglich ist, hängt natürlich auch davon ab, dass wir Mitstreiter finden, die das organisieren.“

Von Sigrid Querhammer