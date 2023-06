﻿Pastor Henry Koop: Verabschiedung am Johannistag in Brügge

Brügge. Nach 30 Jahren im Kirchspiel Brügge wird Pastor Henry Koop (63) am Sonnabend, 24. Juni, in der St. Johanniskirche verabschiedet. Der Gottesdienst beginnt um 14 Uhr. Im Anschluss steigt auf der Wiese vor der Kirche das Johannisfest mit dem traditionellen Entenrennen auf der Eider.

Dem Dorf wird Henry Koop erhalten bleiben. Als Pensionär wird er weiterhin in Brügge wohnen, aber natürlich nicht mehr im Pastorat. Zum 1. August scheidet der Theologe offiziell aus. Wann eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger einzieht, ist ungewiss, die Stelle wird demnächst ausgeschrieben. Zum Kirchspiel gehören neben Brügge auch Bissee, Groß Buchwald, Negenharrie, Reesdorf, Techelsdorf und Teile von Wattenbek. Mit 2150 „Schäfchen“ ist Brügge eine der kleineren Gemeinden im Kirchenkreis Altholstein.

Brügge: Henry Koop wollte Pastor auf dem Land werden

Koops Abschied ist mit Veränderungen verbunden. Sechs Kirchengemeinden von Schulensee bis Bordesholm, die sogenannte Eiderregion, bildet zukünftig einen Sprengel mit einem Theologenpool von 5,5 Stellen (bisher 7,5). „Der Pastor in Brügge hat nur noch eine halbe Stelle für Brügge, die andere Hälfte ist Krankenhausseelsorge, das ist schon ein enormer Einschnitt“, bewertet Koop. Die Umstrukturierungen sind einer der Auslöser für seinen Abschied. „Es ist der richtige Zeitpunkt. Die Veränderungen sollen die beschließen, die damit arbeiten müssen.“

Henry Koop wollte eigenen Angaben zufolge immer Landpastor werden. Im Alter von zehn Jahren begann er als Sänger einer Knabenkantorei in Lübeck. Damit begann seine „kirchliche Sozialisation“, die im Theologiestudium mündete und als Theologe in Brügge endete. Was Henry Koop auf die Beine gestellt hat, kann sich sehen lassen. Wobei er vehement betont: „Das ist nicht alles auf meinem Mist gewachsen.“ Ihm sei es immer darum gegangen, die Gemeinde zu beteiligen. Er lobt den „freundlichen, aktiven und gestaltungswilligen“ Kirchengemeinderat.

„Zusammen haben wir das älteste Haus im Dorf erhalten“, erinnert sich Koop. Wo heute ein von Ehrenamtlichen betriebenes Kirchencafé untergebracht ist, lebten im 16. Jahrhundert Menschen. Renoviert wurde auch die Kirche aufwendig, außen wie innen. Wobei er auf die letzten Bauarbeiten gerne hätte verzichten können. Vor drei Jahren fing der Turm beim einem Großbrand Feuer. „Das war ein Schreck“, erinnert er sich. „Wir hatten aber Glück im Unglück, heute ist alles wiederhergestellt.“

In die Abteilung „Bausachen“ fiel auch die Erweiterung des ehemals kleinen Kindergartens zum Montessori Kinderhaus. „Als Dorfpastor habe ich immer versucht, mit meiner Gemeinde zu leben und daran teilzunehmen, was geschieht, beim Feuerwehrball, der Stalleinweihung oder dem Straßenfest.“ Hierbei hat Koop selbst Akzente gesetzt. Im Team stellte er das Musikfestival auf die Beine, das jährlich im September Bands aus Schleswig-Holstein eine Bühne bietet – in diesem Jahr am Sonnabend, 2. September. Die generationsübergreifende Theatergruppe war genauso sein Ding. Fünfzehn Jahre hat Koop nicht nur zugeguckt, sondern auch mitgespielt.

Im Dielentheater war der Theologe oft zu sehen: Für mächtig viele Turbulenzen sorgen Opa Wimmer (Henry Koop) und Enkel Olli (Torge Britschin) im März 2020. © Quelle: Sven Tietgen (Archiv)

Wichtig war es dem scheidenden Seelsorger immer, Familien über die Jahre zu begleiten: „Die Oma stirbt und wird beerdigt, und später darf man den Enkel taufen.“ Natürlich habe er in seiner Tätigkeit auch die nicht so schönen Dinge des Lebens mitbekommen. Koop: „Ich glaube, die Menschen hier haben mir schnell das Vertrauen geschenkt.“

Und wie sieht die Zukunft aus? „Zunächst möchte ich mal planlos die Zeit genießen und den ständigen Druck loswerden. „Praktisch jeden Sonntag habe er auf der Kanzel gestanden, beerdigt, getraut und wieder den nächsten Gottesdienst vorbereitet. “Jetzt muss ich mir nicht ständig etwas Neues ausdenken, sondern freue mich, bei anderen in den Gottesdienst gehen zu dürfen.“

