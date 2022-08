Die Ostsee ringt nach Luft, sauerstoffarme Zonen in der Tiefe nehmen zu. Der Science-Talk in Eckernförde wirft Schlaglichter auf Abhilfen. Ein möglicher Rettungsanker könnte der Blasentang sein.

Eckernförde. Die Ostsee ächzt unter einer hohen Nährstoffbelastung. Dazu kommt die Meereserwärmung, die die Sauerstoffarmut in den Tiefen des Binnenmeeres noch befördert. Wie man der Ostsee helfen kann, war am Mittwochabend Thema des Science-Talks der KielRegion am Eckernförder Ostsee-Info-Center. Eine überraschende Rolle könnte dabei Blasentang spielen.

Im Rahmen des Forschungsprojekts „Reallabor Eckernförder Bucht 2030“ haben Wissenschaftler verschiedene Ansätze untersucht, wie die Wasserqualität des Meeres vor unserer Haustür verbessert werden könnte. Ein wichtiger Aspekt sind dabei die Nährstoffeinträge, insbesondere durch die Landwirtschaft. „Die Ostsee ist überdüngt“, stellte Projektleiter Dr. Christian Wagner-Ahlfs von der Universität Kiel fest.