﻿Bürgermeisterwahl: Warum in Blumenthal das Los entscheiden musste

Versammlung in Neumünster

Die Sparkasse in Bordesholm hat das anspruchsvolle Geschäftsjahr 2022 positiv abgeschlossen. Darauf wies der Vorstandschef Andreas Schlüter bei der Präsentation der Zahlen im Kongresszentrum der Holstenhallen in Neumünster hin. So viel wird jetzt an die Aktionäre ausgeschüttet.