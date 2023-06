﻿Erleichterung in Eckernförder Tagesförderstätte: Pferdeklappe hilft ihren kranken Eseln

Eckernförde. Hartmut Ramm hat sich um seine Eselstuten Tina und Emma immer liebevoll gekümmert, seit etwa zwölf Jahren. Damals waren die beiden Tiere in der Tagesförderstätte „Die Eckern-Förderer“ eingezogen. Doch vor etwa dreieinhalb Monaten musste die 31-jährige Tina eingeschläfert werden. Zu krank war sie inzwischen geworden. Doch Esel sind Herdentiere und dürfen deshalb nicht allein gehalten werden. Für den Übergang leistete ein geliehenes Pony der 27-jährigen Eselstute Emma Gesellschaft. Parallel dazu suchte die Tagesförderstätte zwei neue Esel und wurde fündig.

Doch leider waren die beiden Esel – der zwölfjährige Hengst Butsch und die achtjährige Stute Motte (Vater und Tochter) – in sehr schlechtem Zustand. Motte hatte ein großes offenes Geschwür am Kniegelenk. Butsch musste kastriert werden. Für beide Eingriffe fand sich kein Tierarzt, der bereit gewesen wäre, die beiden Esel ambulant zu behandeln – zu riskant. Zudem hätte das Heilpädagogium die Kosten für die Behandlung nach eigenen Angaben nicht aufbringen können. „Für dieses Geld hätten wir einige Esel kaufen können“, berichtet Torsten Schumacher, Leiter von „Die Eckern-Förderer“.

Verein Pferdeklappe gibt Geld für Behandlung von kranken Eseln in Eckernförde

Doch dann die Überraschung: Der Verein „Die Pferdeklappe“ übernahm die Behandlungskosten. Die beiden Esel haben sich mittlerweile von den Operationen gut erholt und sich gut in der Tagesförderstätte eingelebt. Vorher hatten sie allein gelebt. Jetzt haben sie sich aneinander gewöhnt und verstehen sich auch mit Emma gut. „Am Anfang waren sie sehr scheu, aber jetzt lassen sie sich von allen streicheln“, so Torsten Schumacher. Und für ein paar Möhren kommen sie auch gern zum Gruppenfoto zusammen. Hartmut Ramm hat Butsch und Motte längst so in sein Herz geschlossen.

Tierischer Neuzugang im Heilpädagogikum in Eckernförde: Ouessantschafe am Büfett. © Quelle: Sigrid Querhammer

Die Tagesförderstätte „Die Eckern-Förderer“ ist ein teilstationäres Angebot und erbringt für Menschen mit Beeinträchtigungen Leistungen zur sozialen Teilhabe im Rahmen des Bundesteilhabegesetzes. Erwachsene Menschen werden durch folgende Tätigkeiten gefördert: Pflege und Versorgung der Tiere (Esel, Schafe und Hühner), Gartenarbeit, Keramikarbeiten, Holzarbeiten, Papier- und Mosaikarbeiten, Kardieren, Färben, Filzen und Spinnen eigener Schafwolle, Büroarbeiten. Die „Eckern-Förderer“ gehören zum Heilpädagogium Eckernförde.

Minischafe in der Tagesförderstätte stammen von karger Atlantikinsel

Zuwachs gab es auch bei den Schafen. Schafe hält die Tagesförderstätte schon seit vielen Jahren. Die Wolle wird verarbeitet. Die Produkte werden auf dem Wochenmarkt in Eckernförde verkauft. Zusätzlich zu den Schafen verschiedener seltener Rassen in Normalgröße, leben jetzt auch Ouessantschafe, die auch unter dem Namen Bretonische Zwergschafe bekannt sind, auf dem Gelände der Tagesförderstätte.

Bei den Ouessantschafen handelt es sich um die kleinste Schafrasse in Europa. Ihren Namen hat die Schafrasse von der Île d’Ouessant, einer 15,6 Quadratkilometer großen, baumlosen, französischen Atlantik-Insel. Drei trächtige Mutterschafe, ein Bock und ein Hammel gehörten zu der kleinen Herde, die die Tagesförderstätte aus einer anderen Abteilung des Heilpädagogiums vor ein paar Monaten übernommen hatte. Bock und Hammel grasen inzwischen mit den anderen Böcken und Hammeln auf einer separaten Schafweide der Tagesförderstätte.

Die drei Mutterschafe – zwei braune und ein schwarzes – haben inzwischen gelammt. Jedes Mutterschaf hat ein Lamm zur Welt gebracht. Zwillingsgeburten kommen bei dieser Rasse praktisch nicht vor. „Diese Rasse ist sehr genügsam“, so Schäferin Anke Mückenheim von der Tagesförderstätte. „Auf ihrer kargen Heimatinsel hätte das Futter nicht ausgereicht, um zwei Lämmer groß zu ziehen.“

Niklas Redel, der seit zwei Jahren in der Tagesförderstätte beschäftigt ist, kümmert sich um die kleinen Schafe von der kargen Insel. Noch sind sie ein wenig scheu, aber auch neugierig. Und mit ein paar gesunden Leckerlis posieren auch sie für ein Foto.

