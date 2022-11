﻿Wie die Stadt Eckernförde in der Energiekrise sparen will

Wie spart die Stadt Eckernförde in der Energiekrise? In der Sprottenschule wurde jetzt ein smartes Heizungsmanagement getestet. Es soll Vorbild für weitere Verbrauchsoptimierungen sein.

Mit dem Wechsel auf intelligente Thermostate will die Stadt Eckernförde in den kommunalen Liegenschaften Energie sparen.

Eckernförde. In der Energiekrise stehen die Zeichen auf Sparen – vor allem beim Heizen. Ähnlich wie jeder Privatmann in seiner Wohnung nimmt auch die Stadt Eckernförde die Verbräuche in den kommunalen Liegenschaften unter die Lupe. Ein Pilotprojekt mit „selbstlernenden“ Heizkörperthermostaten in der Sprottenschule ist jetzt erfolgreich angelaufen. Erste Auswertungen bestätigten Einsparungen in Höhe von 20 bis 25 Prozent.

Als Beispiel für künftige Energiesparmaßnahmen hat sich die Stadt im Sommer die Sprottenschule, eine der größten Grundschulen im Kreis Rendsburg-Eckernförde, angeguckt. Zunächst wurde das gesamte Heizungssystem hydraulisch abgeglichen, dann erhielten die Heizkörper neue, voreinstellbare Ventile. Im Anschluss wurden smarte, „selbstlernende“ Heizkörperthermostate verbaut, die beispielsweise geöffnete Fenster erkennen und sich per Funk steuern lassen.

Intelligente Thermostate erkennen die Nutzung

Die Thermostate erkennen auch, wenn Schüler in den Klassenräumen unterrichtet werden und regeln die Raumtemperaturen bei Abwesenheiten entsprechend herunter. Verbräuche und Temperaturverläufe in der Sprottenschule können über eine Online-Plattform beobachtet und ausgewertet werden. Einsparungen von 20 bis 25 Prozent sollten so erzielt werden.

Inzwischen steht nach ersten Auswertungen für die Monate August und September fest: Die Erwartungen haben sich bestätigt und wurden im Vergleich zum Vorjahr erreicht. Gleichzeitig, sagt Kämmerer Micha Wulff, würden die normalen Temperaturen bei Anwesenheit der Schüler in den Klassenräumen beibehalten. Letztlich, so Wulff, hingen die Einsparungen natürlich auch vom Nutzerverhalten ab, beispielsweise der Häufigkeit des Lüftens.

Stadt Eckernförde packt weitere Projekte an

Angespornt durch die Ergebnisse in der Sprottenschule, prüft die Stadt derzeit, in welchen anderen kommunalen Liegenschaften sich das Konzept ebenfalls umsetzen lässt. Die Investitionen sollen sich nach Angaben des Kämmerers in drei bis vier Jahren amortisieren. Sein Fazit: „Das lohnt sich“. Durch das getestete System seien schnell und unter laufendem Betrieb Einsparerfolge möglich.

Parallel setzt die Stadt ihre energetischen Sanierungen fort. Die Stadthalle ist inzwischen abgeschlossen. Kommendes Jahr wird die Gudewerdt-Sporthalle angepackt. Auch die Wulfsteert-Sporthalle soll untersucht werden, um bei der Chance auf Fördergelder ein fertiges, energetisches Konzept in der Schublade zu haben. Dazu gesellen sich kleinere Energiesparmaßnahmen wie die Fenstersanierung in der Verwaltung der Pestalozzischule, die Optimierung der Gebäudetechnik in der ehemaligen Gorch-Fock-Schule und die Installation einer Raumtemperaturregelung in der Kindertagesstätte-Nord.

An der Straßenbeleuchtung wird nicht gedreht

Im Rathaus selbst werden den Vorgaben entsprechend die öffentlichen Flure nicht mehr beheizt und die Büroräume auf 19 Grad heruntergeregelt. Aufgrund der relativ milden Außentemperaturen sei dieser Wert bislang aber noch nicht erreicht worden, so Wulff. An der Straßenbeleuchtung wird die Stadt mit Blick auf Energieeinsparungen nicht drehen. Sie sei bereits überwiegend auf LED umgestellt, und es gebe Sicherheitsaspekte zu beachten, sagt der Kämmerer.

Ähnliches gilt für den Eckernförder Weihnachtsmarkt, der am 21. November eröffnet. Auch hier ist die Beleuchtung weitgehend auf sparsame LED-Lämpchen umgestellt. Die ersten Sterne hängen bereits auf dem Kirchplatz, bleiben aber bis zum Start noch ausgeschaltet. Verwaltung und Touristik sind hier einer Meinung, dass herzerwärmende Momente wie ein Weihnachtsmarkt im dezenten Lichterglanz nicht dem Energiesparen zum Opfer fallen sollten.