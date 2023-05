﻿Arbeitskreis Imland und Wirtschaft begrüßen Pläne der Schön-Gruppe

Ziel ist mehr Transparenz

Kommunalwahl in Groß Vollstedt: Was die neue Wählergemeinschaft besser machen will

In Groß Vollstedt gibt es eine neue Wählergemeinschaft. Politiker aus der Kommunalen Wählergemeinschaft (KWG) und der CDU haben das Bündnis „Bürger in Groß Vollstedt“ gegründet. Was die BiG in der Gemeindevertretung anders machen will.