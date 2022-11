﻿Pläne für neue Kirche in Fockbek: Anwohner wollen kleineren Turm

So sollte die neue Pauluskirche in Fockbek aussehen. Jetzt ist klar: Der Komplex wird verkleinert, der Turm etwas gekürzt. Entwurf: Königs Architekten

Fockbek. Was in den kommenden Jahren mit dem Bau eines neuen kirchlichen Gemeindezentrums in Fockbek entstehen soll, ist etwas ganz Besonders. Denn: Dass die evangelische Nordkirche oder gar eine einzelne Gemeinde im Kirchenkreis Rendsburg-Eckernförde eine neue Kirche baut, kommt eigentlich nicht mehr vor. Und so sprach auch Propst Sönke Funck bei der Vorstellung der aktuellen Projektentwicklung von einer "einmaligen Situation", die ausschließlich Dank des Stifters und Gründers des Fockbeker Hobby-Wohnwagenwerks, Harald Striewski, möglich geworden ist. Doch nun zeigt sich: Die konkrete Planung des Ensembles stößt bei vielen Anwohnern auf Kritik.

Kritik am Entwurf für Kirche

Etwa 30 von ihnen waren am Dienstagabend ins kirchliche Gemeindehaus in Fockbek gekommen, um sich dort von Planern und Bauherr – in diesem Fall der Gemeindekirchenrat – die neuesten Entwicklungen zeigen zu lassen. Wie Cäcilie Petersen von der Projektsteuerung erklärte, haben die Architekten des Kölner Büros „Königs Architekten“ in der Zwischenzeit auf die Kritik der Anwohnerinnen und Anwohner aus den angrenzenden Straßen reagiert und die ursprünglichen Pläne leicht verändert. So soll unter anderem der neue Glockenturm um einen Meter auf dann 19 Meter gekürzt werden. Der Grund: Nachbarn fürchten in den Wintermonaten seinen Schatten im eigenen Garten und hatten sich dafür ausgesprochen, den Turm an anderer Stelle zu errichten oder gar ganz zu streichen. Dies aber hätte den Entwürfen des renommierten Büros widersprochen. Und: Der grundsätzliche Zuschlag zum Projekt und damit auch zu den Entwürfen ist bereits erteilt.

Planen eine neue Kirche mit Gemeindezentrum in Fockbek: Propst Sönke Funck, Cäcilie Petersen vom Team der Projektsteuerer, Oliver Sievers vom Kirchengemeinderat und Pastorin Eva Katharina Ente (v.l.). © Quelle: Paul Wagner

Teile der Kirchen-Pläne wegen der Kosten verworfen

Andere Vorhaben wie zum Beispiel der Bau einer großen gläsernen Halle sind dagegen mittlerweile aus Kostengründen verworfen. Auch werde der Bau insgesamt etwas kleiner als ursprünglich geplant. „Wir stehen jetzt am Ende der Entwurfsplanung“, erklärte Cäcilie Petersen. Was nun folge, seien die Festlegungen für die Details zum Beispiel bei der Haustechnik oder bei Größe und Anzahl der Büros und Diensträume. So sei mittlerweile klar, dass der Komplex aus nachhaltigem Baumaterial und mit umweltschonender Heiztechnik gebaut werde, so die Projektsteuerin.

Glocken sind auf der neuen Höhe besser zu hören

Neben der geplanten Höhe des Glockenturms kritisieren einige Fockbeker auch das künftige Geläut an sich. Bisher hängen die Kirchenglocken in Fockbek in einem Anbau nur wenige Meter über dem Boden. Mit dem neuen Glockenturm werden sie künftig auch weiter entfernt im Ort zu hören sein. Cäcilie Petersen und Pastorin Katharina Ente versicherten, dass es zum Thema Lärm eigene Prognosen gebe und alle gesetzlichen Grenzwerte selbstverständlich eingehalten würden. Zudem sei es durch den überarbeiteten Entwurf möglich, die Öffnungen im Glockenturm auch nachträglich noch zu verkleinern, sollten die Glocken zu laut werden.

Experten für viele Themen rund um den Kirchen-Neubau beteiligt

Beim Informationsabend im Gemeindehaus wurde auch klar, wie viele Experten bereits am Projekt beteiligt sind. Gutachten zu Fledermäusen, prognostizierter Lautstärke der Glocken, dem Schattenwurf der Gebäude, dem Besucherverkehr oder der Wertentwicklung angrenzender Grundstücke wurden bereits erstellt. Jetzt folgen noch vor Baubeginn Beweissicherungsgutachten an Häusern und auf Flächen der Anrainer – all dies drückt aufs Budget in Höhe von mehreren Millionen Euro.

Bleibt es jetzt beim aktuellen Zeitplan, sollen an den Weihnachtstagen die vorerst letzten Gottesdienste in den Teils Anfang der 1980er-Jahre errichteten Gebäudeteilen der Fockbeker Kirche gefeiert werden. Im Januar soll dann die Orgel demontiert und eingelagert werden, bevor der Abriss beginnt. Als Baustart für die neue Kirche ist der Herbst kommenden Jahres anvisiert – Fertigstellung für das Jahr 2025.