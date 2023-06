﻿Wohnhof Flintbek: Planungen für neues Wohngebiet in entscheidender Phase

Flintbek. Die Planungen für Neubauten zwischen Gartenstraße und Schönhorster Weg in Flintbek gehen auf die Zielgerade. Dort soll auch ein sogenannter Wohnhof, eine Wohnform für alle Altersgruppen, entstehen. Ziel des Projektes: gemeinsames Planen und gemeinschaftlich orientiertes Wohnen. Doris Kaffke von der Firma Conplan begleitet das Vorhaben, sie lebt seit 20 Jahren im Wohnhof Pries.

Auf dem rund zwölf Hektar großen Gebiet können bis zu 350 Wohneinheiten entstehen, eine Kita ist ebenfalls in Planung – der dem Projekt zugrunde liegende Bebauungsplan 50 ist für Flintbek ein Projekt der Superlative. Dazu passt der Wohnhof: Ein Grundstück von rund 6500 Quadratmetern wurde dafür gesichert, entstehen können dort 45 bis 50 Wohneinheiten.

Kaffke hat bereits vor 20 Jahren entschieden, mit ihrer Familie nicht in ein klassisches Einfamilienhaus zu ziehen. „Das Wohnprojekt ist eine tolle Alternative“, sagt sie. „Man muss sich aber dafür engagieren.“ Man gestalte gemeinsam seinen Lebensraum, nachbarschaftlich könne dann vieles geteilt und gemeinsam genutzt werden. „Dazu gehört auch Luxus wie beispielsweise eine Sauna“, sagt sie und bei einem Rundgang über „ihren“ Wohnhof. „Das wäre allein nicht umsetzbar gewesen.“

Wohnprojekt Flintbek: Zentraler Gemeinschaftsraum spielt wichtige Rolle

Ganz wichtig und zentral für das Projekt: ein Gemeinschaftsraum. „Der wird bei uns in Pries für vieles genutzt, gemeinsam, aber auch für jeden einzelnen.“ Weitere Gemeinschaftseinrichtungen könnten Werkstatt, Wäschekeller oder auch Gästewohnungen sein, alles könne gemeinsam eingeplant werden. „Dafür müssen sich nur genügend Ideengeber finden.“

Conplan entwickelt, plant und begleitet Baugemeinschaften und Initiativen, so Kaffke. „Aber wir sind keine Investoren, wir vermieten auch nicht.“ Von der Konzeption bis zur Abrechnung biete die Firma Baugruppenprojekten und Initiativen in jeder Projektphase erfahrene Hilfestellung und fachkundigen Rat.

Nach den bisherigen Planungen sollen sich die Gebäude in Flintbek locker auf dem großzügigen Grundstück verteilen und mit bis zu drei bis vier Geschossen errichtet werden, bei den Wohnungsgrößen sei man flexibel. Es sollen Wohnungen zwischen 45 und 120 Quadratmetern rund um einen autofreien, gemeinsamen Hof entstehen.

Auch die Preise für die Vollerschließung stehen ungefähr fest: „Wir werden, je nach Größe, zwischen 4800 und 5200 Euro pro Quadratmeter liegen“, so Kaffke. „Da ist dann alles drin.“ Zehn Reihenhäuser sollen entstehen, die vorrangig für Familien mit Kindern gedacht sind. Die Grundrisse sind auf der Homepage unter www.conplan-projekte.de zu finden.

Wohnhof Flintbek: Info-Treffen für Interessenten geplant

Ein Spielplatz gehört zum Mittelpunkt des Areals – wie in Pries. „Auch unsere Kinder haben es genossen, immer Kinder in der Nachbarschaft zu haben, daraus entstehen Freundschaften.“ Ganz wichtig in ihre Augen: „Wer sich für einen Wohnhof entscheidet, muss auch Entscheidungen mögen. Gemeinsam wird über neue Dächer, Sanierungen oder auch Wartungen diskutiert und entschieden.“ Sie habe diesen Weg nie bereut.

Wohnhof Flintbek: Am 7. Juli und 28. Juli, jeweils von 16 bis 17 Uhr, bietet Conplan Info-Treffen im Rathaus Flintbek an. Näheres dazu gibt es bei Doris Anna Kaffke unter E-Mail an flintbek@conplan-projekte.de.

