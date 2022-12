﻿Polizei: Betrüger aus Berlin in Schacht-Audorf geschnappt

Eine Seniorin aus Schacht-Audorf handelte geistesgegenwärtig und fiel nicht auf die Masche mehrerer Betrüger aus Berlin herein: Diese waren in einem dicken Audi in den Norden gekommen, um der Frau die EC-Karte abzuschwatzen.

Schacht-Audorf. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wäre eine 69-jährige Frau aus Schacht-Audorf in den vergangenen Tagen fast Opfer eines Trickbetruges geworden. Doch die mutmaßlichen Verbrecher gingen den Beamten ins Netz. Zwei polizeibekannte Tatverdächtige aus Berlin wurden am Dienstag festgenommen.

Telefonnummer der Sparkasse

Der Fall kam am Mittwoch vor einer Woche ins Rollen. Eine 69-jährige Frau aus Schacht-Audorf erhielt auf ihrem Festnetzanschluss einen Anruf – vermeintlich von der Sparkasse. Das Besondere: Auf dem Display ihres Telefons war die Rufnummer „5950“ zu erkennen. Dies ist tatsächlich die zentrale Telefonnummer der Sparkasse Mittelholstein mit Sitz in Rendsburg. Offenbar war das der Plan der Täter. „Es gibt technische Möglichkeiten, eine solche angeblich echte Nummer vorzutäuschen, hierbei wird durch sogenanntes ,Spoofing’ die eigentliche Nummer verändert“, erklärt Polizeisprecher Sönke Petersen.

Angeblich Geld auf dem Konto bewegt

Der Frau wurde von dem angeblichen Sparkassen-Mitarbeiter erklärt, dass es auf ihrem Konto verdächtige Abbuchungen einer Lottozentrale geben würde. Das Konto wurde dann angeblich gesperrt, eine andere Mitarbeiterin der Sparkasse würde sich bei ihr melden, kündigte der Betrüger am Telefon an.

Tatsächlich rief am folgenden Tag eine vermeintliche Mitarbeiterin der Sparkasse an. Diese gab vor, angeblich bei der Sicherheitsabteilung der Bank zu arbeiten. Zur Sicherung des Kontos müsse nun die EC-Karte der Schacht-Audorferin gesperrt werden. Die Kundin dürfe auf keinen Fall mehr die Karte benutzen, auch nicht für das Online-Banking. Anschließend wurden im Gespräch noch einige persönliche Daten wie die Telefonnummer und die PIN der EC-Karte abgefragt.

Frau rief die Polizei

Die 69-Jährige war jedoch skeptisch geworden und ging persönlich in ihre Bankfiliale. Dort stellte sich schnell heraus, dass kein Mitarbeiter der Sparkasse angerufen habe. Zudem wiesen die Mitarbeiter darauf hin, dass die Bank niemals am Telefon nach der PIN fragen würde. Die Frau fuhr zur Polizeistation Osterrönfeld und erstattete umgehend Anzeige. „Zu diesem Zeitpunkt handelte es sich lediglich um eine erfolglose Versuchstat aus dem Deliktsbereich des Trickbetruges“, so Polizeisprecher Petersen.

Festnahme in Schacht-Audorf

Anfang der Woche meldete sich wieder eine angebliche Mitarbeiterin der Sparkasse am Telefon. Die Frau kündigte an, dass gleich Mitarbeiter der Sparkasse vorbeikommen, um die EC-Karte abzuholen. Geistesgegenwärtig rief die 69-jährige Schacht-Audorferin die Polizei an. „Die Polizeibeamten begaben sich umgehend zur Wohnanschrift der Geschädigten und konnten dort schließlich die zwei 21 und 33 Jahre alten angeblichen Mitarbeiter der Sparkasse festnehmen, als diese die Karte abholen wollten“, berichtet Petersen über den erfolgreichen Einsatz.

Die beiden Männer kamen aus Berlin und waren der Polizei dort schon bekannt. Das Fahrzeug der beiden Männer – ein Audi S8 – wurde sichergestellt. Die beiden Männer wurden nach den polizeilichen Maßnahmen und der Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft entlassen.