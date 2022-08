﻿Polizei ermittelt noch: Demolierter Blitzer des Kreises war nagelneu

Bisher wurde der Panzerblitzer des Kreises Rendsburg-Eckernförde nur beschmiert – diesmal aber rastete ein Unbekannter völlig aus und demolierte die 150.000 Euro teure Maschine. Der Kreis hatte sie erst vor wenigen Tagen gekauft.

Rendsburg. Nach der Randale an einem mobilen Blitzgerät des Kreises Eckernförde, das am vergangenen Montag in Damp ordentlich demoliert worden war, laufen die Ermittlungen der Polizei weiter. Einen konkreten Täter habe man aber noch nicht ermitteln können, teilte Polizeisprecher Kai Kröger am Freitag mit.

Zum Hintergrund: Am Montag, 22. August, zwischen 10 und 13.30 Uhr wurde ein sogenannter „Blitzeranhänger“ oder „Panzerblitzer“ des Kreises Rendsburg-Eckernförde im Pommerbyer Weg in Höhe Hausnummer 8 in Damp so stark beschädigt, dass ein Schaden von etwa 5000 Euro entstanden war. Den Angaben zufolge nutzte der Täter – vermutlich ein Autofahrer, der kurz zuvor geblitzt worden war – einen Frontlader, Gabelstapler, Bagger oder ein ähnliches Gerät, um den gegen Vandalismus gesicherten Anhänge zu demolieren.